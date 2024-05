Calcio, Serie A, finisce 0 a 0 tra Torino e Bologna

IL PROGRAMMA DELLA 35ª DI SERIE A

La terz'ultima giornata di Serie A prosegue domani alle 18:00 con Monza vs Lazio. I Biancocelesti, settimi in classifica, vogliono provare a racimolare punti per tornare in corsa per un posto in Champions League, ma deve affrontare i Brianzoli undicesimi in classifica. A chiudere il sabato di Serie A, alle 20:45, c'è Sassuolo vs Inter. I Neroverdi sono in zona retrocessione e hanno bisogno di punti se vogliono rimanere nel massimo campionato. Discorso diverso per i Nerazzurri di Simone Inzaghi, freschi vincitori della Serie A e che vogliono superare il record dei 100 punti. Domenica c'è il lunch match Cagliari vs Lecce. I Casteddu sono 3 punti sopra la zona retrocessione e a 4 lunghezze dai Salentini, reduci dal pareggio con il Monza. Alle 15:00, due match fondamentali in chiave salvezza: Empoli vs Frosinone e Hellas Verona vs Fiorentina. Alle 18:00, a San Siro, il Milan ospita il Genoa di Gilardino. Alle 20:45 di domenica c'è il big match della 35ª giornata, Roma vs Juventus. I Giallorossi sono reduci dalla sconfitta in semifinale di Europa League contro il Leverkusen e vogliono rialzarsi contro i Bianconeri di Max Allegri. La Vecchia Signora, stabile in zona Champions, vuole allontanarsi dal Bologna e provare a rincorrere il Milan al secondo posto. Lunedì 6 maggio si chiude la 35ª di Serie A con Salernitana vs Atalanta alle 18:00,mentre alle 20:45 c'è Udinese vs Napoli.