Cambia nome Atlantia, diventa Mundys la holding controllata dalla famiglia Benetton

Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton, cambia nome e diventa Mundys. Lo ha annunciato questa mattina Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, nel corso dell'evento New Journey dedicato alla società. "Voglio sottolineare che non si tratta di un vestito nuovo su un corpo vecchio, ma di sancire un progetto studiato per più di un anno, un progetto fatto di discontinuità e innovazione, abbiamo voluto guardare lontano, l'idea non è rinnegare le proprie radici ma sancire una nuova forma di identità”, ha dichiarato Alessandro Benetton. Mundys punta a diventare il primo gruppo mondiale del settore infrastrutturale, con l’obiettivo di investire in sostenibilità, innovazione e qualità dei servizi ai passeggeri. Presente in 24 Paesi gestisce ogni anno il transito di 3 miliardi di automezzi, 60 milioni di passeggeri aeroportuali, 7,5 milioni di clienti Telepass, oltre ai sistemi di traffico di oltre 600 città. "La nascita di Mundys è, da un lato, la conclusione di un anno di lavoro nel quale abbiamo portato avanti un profondo cambiamento e una forte discontinuità dei valori e del business, dall'altro è l'avvio di un nuovo capitolo della nostra storia imprenditoriale, che vogliamo scrivere con i nuovi partner di Blackstone e le nuove professionalità che si sono unite al gruppo, apportando valore aggiunto sul fronte dello sviluppo internazionale, dell'innovazione e della crescita sostenibile. L'ambizione di Mundys, che nasce in Italia per competere in tutto il mondo, è quella di gestire e realizzare infrastrutture sostenibili e innovative, migliorando l'attrattività dei territori e semplificando la vita delle persone in movimento. E' questo lo spirito più vero della nuova realtà che abbiamo creato insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che, ogni giorno, operano al servizio di milioni di viaggiatori". Così si è espresso questa mattina Alessandro Benetton.