Campionato di Tiramisù, a Treviso si cercano giurati. Tutto quello che c'è da sapere...

AAA giurati cercasi. A Treviso, dove dal 10 al 12 ottobre andrà in scena il Tiramisù World Cup, si cercano giurati per assaggiare ben 240 dolci. Insomma, ai “giudici buongustai” l'arduo compito di valutare i partecipanti, che potranno candidarsi il 13 settembre.

IL SINDACO DI TREVISO IN DIRETTA A PROTAGONISTI STASERA 29 AGOSTO 2025

E anche stasera Protagonisti, in onda in diretta dalle 19 alle 21, racconterà come sempre il territorio andando anche a Treviso con il sindaco per scoprire qualcosa in più su questo campionato.

Assaggiare 240 Tiramisù non è affatto facile. Impegna palato e mente, senza pensare alla linea. Unico requisito richiesto per diventare giudice: essere maggiorenni e

“Teniamo molto alla giuria popolare perché il Tiramisù è un dolce che nasce nelle nostre case ed è giusto che il primo assaggio spetti a chi lo prepara e lo gusta a compleanni e feste in compagnia di amici e parenti” - suggerisce Francesco Redi, organizzatore della TWC, giunta quest’anno alla sua nona edizione. “Un piccolo spoiler: attraverso i nostri canali social daremo qualche consiglio utile a chi vuole diventare giudice. La giuria popolare ha una grande motivazione durante la competizione. Non solo, i nostri “giudici buongustai” sanno essere una forte spinta di entusiasmo e sanno dimostrarsi preparati nel decretare chi può accedere alle fasi finali”.