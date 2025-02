Carlo Conti si confessa a Cattelan, ecco cosa dice sui brani in gara a Sanremo e sul primo ascolto...

Carico. Emozionato. Concentrato. Carlo Conti, da martedì prossimo, condurrà il Festival di Sanremo 2025. I 29 cantanti in gara sono carichissimi: le prove vanno avanti e le sorprese non mancano.

Da Cattelan, il conduttore e direttore artistico parla del Festival e delle canzoni. E svela:

A me piace sentire i brani a volume basso, anche con il telefonino, e se mi piacciono alzo i decibel. Al primo ascolto capisci subito se una canzone merita. Poi devi sentire e risentire i brani. A differenza degli altri, a me piace sentire i brani a volume basso, anche con il telefonino. I primi ascolti li faccio sempre così e quando qualcosa mi piace molto, alzo il volume e mi godo le parole e il suono

QUANDO FINIRANNO LE CINQUE SERATE DEL FESTIVAL?

CONTI OSPITE DEL PODCAST DI CATTELAN SVELA I COLPI DI SCENA

In questa puntata esclusiva del podcast di Cattelan, Carlo e Alessandro accendono i riflettori sulle tante curiosità legate alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Dal cast ai brani in gara, dal grande ritorno del Dopofestival, all'impatto di social e new media, fino alla sfida di creare uno show sempre ricco di colpi di scena e imprevisti, la chiacchierata tra i due conduttori è un vero e proprio viaggio sul dietro le quinte del Festival più amato d'Italia.

Cattelan parla della grande generosità di Carlo Conti. E, face to face, dice:

È una cosa che tutti ti riconoscono, io per primo, posso confermare. Se c'è una cosa che in questo ambiente non è scontata è trovare qualcuno che dia spazio agli altri. Tu questo tratto di carattere ce l'hai".

E il direttore artistico conferma:

Se posso dare un piccolo contributo di esperienza ad altri lo faccio più che volentieri. È quasi un dovere". Non manca il ricordo all'amico Fabrizio Frizzi che Carlo conti avrebbe voluto al suo fianco tra gli amici co-conduttori di questo festival.

Conti e Cattelan, nella lunga chiacchierata, riflettono sull'evoluzione del Festival di Sanremo, evidenziando come, nell'era dei social media, l'evento si sia trasformato in un autentico rito collettivo.

L'interazione del pubblico sulle piattaforme digitali ha reso il Festival un fenomeno sempre più partecipativo e dinamico, ampliandone la risonanza e rafforzandone l'impatto culturale.

Quest'anno farà il suo ritorno anche il DopoFestival, affidato proprio alla conduzione di Cattelan. Come ha ricordato Carlo Conti, il programma nacque da una brillante intuizione di Pippo Baudo, che negli anni '80 decise di creare uno spazio dedicato ai commenti a caldo degli eventi della serata.

Conti ha inoltre rassicurato Cattelan, sottolineando che nel corso delle serate non mancheranno imprevisti e momenti vivaci a rendere ancora più dinamico il DopoFestival. Nel podcast, ricco di spunti, non mancano anche i momenti surreali e di leggerezza, come nello spirito di Supernova, Alessandro si spinge infatti a chiedere: "Ti stanca questa cosa del sole? Quando la gente fa battute sull'abbronzatura?" Carlo ridendo ribatte: "Ci ho costruito metà della carriera su questa cosa. Panariello non avrebbe fatto metà delle battute di Mario il bagnino!".