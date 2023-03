Carlo Cottarelli a RTL 102.5: "Piantedosi dovrebbe dimettersi, ma questo non avverrà"

Carlo Cottarelli, economista e senatore del PD, ospite a Non Stop news su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lonigro: "Mi sembra che ci siano tanti supereroi della politica, c'è tanta gente che si dà da fare. Non voglio fare retorica, sono loro i supereroi", dice Cottarelli. Che commenta le primarie del Pd e l'elezione della nuova segretaria Elly Schlein. "Elly è stata molto brava, non pensavo che potesse farcela. Ha saputo gestire la campagna. Ora ha di fronte un compito molto complicato, non aveva la maggioranza tra gli iscritti, dovrà mettere insieme quelli che avevano la maggioranza tra gli iscritti", continua.

"IL PD E' SEMPRE PIU' SPOSTATO A SINISTRA"

"Mi sembra ovvio che il Pd si sta spostando sempre più a sinistra. Occorre capire se questo non sia troppo forte. Il primo sondaggio, dopo le elezioni, fa capire ad un travaso di voti dai Cinque Stelle al Pd e anche da Sinistra italiana", racconta Cottarelli. "Dal mio punto di vista non c'è un effetto negativo".

"Non posso parlare per gli altri, non cambierò gruppo rimanendo in Parlamento. Se le cose dovessero andare male per me l'unica scelta sarebbe andare via dal Parlamento, ma non esiste che da capolista del Pd possa cambiare gruppo", sottolinea. ancora in radiovisione.





L'INDAGINE SULL'EPIDEMIA COVID A BERGAMO

"Bisogna distinguere le responsabilità legali da quelle politiche, nella parte iniziale della Pandemia sono stati fatti errori dal punto di vista politico e spero che non ci siano estremi di carattere legale. Ma non conosco i dettagli di certe decisioni, credo sia un atto dovuto della Magistratura", puntualizza il senatore Pd.





"FRENO AL BONUS EDILIZIO NECESSARIO"

"Serviva un freno al bonus edilizia. Erano necessari, ma si è esagerato nella generosità del sussidio perché il settore era in crisi e perché avere case Green abbatte il costo delle bollette. Però, quando metti troppi soldi in un settore li togli ad altri", tuona Cottarelli.





PIANTEDOSI DEVE LASCIARE?

"Piantedosi deve smetterla di parlare. Ogni volta che parla dice qualcosa sbagliata. Dovrebbe dimettersi, ma questo non avverrà", conclude.