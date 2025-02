Carlo e Camilla celebrano i vent'anni di matrimonio con un viaggio in Italia

Era il 9 aprile del 2005 quando Carlo e Camilla d'Inghilterra diventavano marito e moglie. Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario, che il re e la regina trascorreranno in Italia. A darne notizia è il Foreign and Commonwealth Office, l'ente che ha organizzato il viaggio istituzionale, il primo per la coppia nel 2025. Quattro giorni nel Belpaese, in cui si prevede anche una tappa a Roma, per un incontro con Papa Francesco e la visita a molti monumenti, tra cui la Cappella Sistina, come scrive il Daily Mail.





A ROMA PER RAFFORZARE IL LEGAME CON L'ITALIA

Una visita nella capitale proprio nel periodo del Giubileo, per rafforzare i legami tra Regno Unito e Italia, soprattutto dopo la Brexit. Giorni densi per la coppia reale, che il fatidico 9 aprile avrà una serie di incontri ufficiali, ma non perderà l'occasione di festeggiare tra le bellezze e il romanticismo di Roma. "ha confermato infatti una fonte reale al Mirror.





LA GITA IN ROMAGNA

Massimo riserbo, al momento, sulle altre tappe del viaggio. Anche se, stando a quanto emerge sin qui, il re e la regina passeranno anche in Romagna. Centro della visita dovrebbe essere Ravenna, dove è stato inaugurato da poco il Museo Byron, dedicato ad uno dei poeti più influenti nella storia della letteratura inglese, che fu a lungo ospite della città.





L'AMORE PER LA CUCINA

Una cosa è certa: i due troveranno senz'altro il tempo per concedersi qualche prelibatezza. Sembra infatti che Carlo e Camilla amino molto la cucina italiana, come dimostrato nel corso delle numerose visite degli ultimi anni, dalla Costiera Amalfitana alla Toscana. Con un occhio sempre attento alla sostenibilità, anche nel piatto. Tema molto caro a re e regina.