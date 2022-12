Casamicciola, trovato il corpo dell’ultima dispersa. E’ la dodicesima vittima

Dieci giorni dopo, a Casamicciola, il fango ha restituito il corpo di una donna, si tratterebbe, anche se il cadavere deve essere ancora identificato, dell'ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone. La donna si trovava nel parcheggio di via Santa Barbara sotto il fango indurito, in zona rossa. L’isola e in particolare le prime 3 famiglie delle vittime si preparano a dare l’addio ai propri cari, in forma privata e in momenti diversi. Domani a Lacco Ameno il funerale di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo. Eleonora fu la prima vittima accertata il giorno dopo l'alluvione. Venerdì si svolgeranno, ad Ischia Porto, quelli di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Maria Giovanna e del piccolo Giovanni (di appena 21 giorni). Sabato quelli di Gianluca Monti, della moglie Valentina e dei tre figli Francesco, Michele e Mariateresa. Nei prossimi giorni intanto il fronte della frana sarà rilevato in tempo reale da un radar di ultima generazione che permetterà di tenere sotto controllo tutti i movimenti della zona interessata.

TROVATO DODICESIMO CORPO

