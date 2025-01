Castellammare di Stabia,prof arrestata per violenza sessuale, due mesi fa era stata aggredita fuori scuola

Le indagini che oggi hanno portato all’arresto della docente di sostegno sono partite due mesi fa, esattamente il 14 novembre quando un gruppo di genitori aggredì la docente, fuori dalla scuola media Catello Salvati di Castellammare di Stabia, accusandola di aver molestato sessualmente i propri figli. La donna fu ferita, subì un trauma cranico.

Testimonianze dei ragazzini decisive

Determinanti sarebbero state in particolare le testimonianze rese dai sei minori coinvolti, ascoltati dagli inquirenti in forma protetta, oltre all'analisi dei file audio estratti dal telefono cellulare degli stessi ragazzini e dell'insegnante. Da queste attività sarebbe emerso come la donna, a partire dal mese di ottobre del 2023, in qualità di insegnante di sostegno di uno degli alunni coinvolti ma alla quale di fatto venivano affidati anche gli altri studenti, avrebbe sottoposto i ragazzi a numerose condotte di carattere sessuale.

La "Saletta"

In particolare, i giovanissimi sarebbero stati portati durante l'orario scolastico (con la scusa di impartire loro ripetizioni) in un'aula riservata della scuola, dalla 40enne soprannominata "la Saletta", nella quale la docente avrebbe ripetutamente mostrato loro materiale video pornografico, intavolato continui discorsi di esplicita natura sessuale. In alcune circostanze - sempre da ciò che sarebbe emerso dal lavoro degli inquirenti - i giovani sarebbero stati spinti a scambiarsi atti sessuali e in una circostanza l'insegnante avrebbe avuto un rapporto con uno degli alunni.