Catanzaro, due giorni da incubo per un ragazzo sequestrato e torturato da conoscenti. Quattro gli arresti

L’accusa, a vario titolo, è di tortura, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata, detenzione illegale di arma comune da sparo, rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Per questo a Catanzaro sono state arrestate quattro persone, che avrebbero sequestrato e seviziato un loro conoscente.

IL MOVENTE SAREBBE LA GELOSIA

Le indagini prendono le mosse da una brutale aggressione avvenuta, in due fasi distinte, il 26 e il 27 ottobre scorsi nei confronti di un ragazzo da parte dei soggetti, che evocavano l'appartenenza ad un gruppo criminale. Secondo quanto emerso, la vittima, che frequentava da lunga data i suoi aggressori, sarebbe stata accusata di aver avuto una relazione con la compagna di uno di loro e per questo sottoposta ad un violento interrogatorio nel quartiere Nord di Catanzaro, con botte e minacce con una pistola.

L'AGGRESSIONE IN DUE GIORNI

Il giorno dopo il ragazzo sarebbe stato riportato nello stesso luogo, isolato, in località Cavaglioti, e qui seviziato, riportando lesioni che lo hanno messo in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori avrebbero anche minacciato alcuni familiari della vittima affinchè non sporgessero denuncia.