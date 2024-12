Censis. Italia segnata dalla 'Sindrome galleggiamento', stretta tra record positivi e negativi

Ne bene ne’ male. A livello economico il nostro Paese non cresce ne arretra: tra le cose positive il Censis annovera l’occupazione e il turismo estero tra quelle negative denatalità, debito pubblico e partecipazione democratica. E’ un’Italia che dunque galleggia, tra le principali ombre che troviamo nel 58mo rapporto il crollo del 7% dei redditi in 20 anni, il 45,7% delle famiglie dichiara consumi in aumento nel corso di quest’anno rispetto al 2023. E per oltre la metà calano i risparmi. Un paese in crisi culturale, ad esempio per il 32% la Cappella Sistina è stata affrescata da Giotto o da Leonardo. E’ una società la nostra in cui crescono del 9% i telespettatori. Anche la radio mantiene complessivamente i suoi ascoltatori. Oltre il 69% la segue in automobile, un valore che di fatto torna ai livelli prima della pandemia.

TEMI INTERNAZIONALI, CRISI DEL CETO MEDIO E MIGRANTI

I numeri mettono in evidenza alcuni capitoli. Sfiora il 50% il numero dei nostri connazionali secondo cui il futuro sarà condizionato dal cambiamento climatico e dagli eventi atmosferici catastrofici, ma anche, per oltre il 45%, dagli esiti della guerra e dal rischio di crisi economiche e finanziarie globali. Poi il tema dei migranti: più della metà degli italiani si sente minacciato da chi vuole radicare nel nostro Paese regole e abitudini contrastanti con lo stile di vita italiano consolidato.

BENE NUOVE GENERAZIONI SU LINGUA STRANIERA

Gli italiani che parlano una lingua straniera abbastanza bene da partecipare a una conversazione sono il 44% della popolazione, meno della media Ue: 59%. Tuttavia a farci fare bella figura sono i 15-39enni: il 69% parla almeno una lingua straniera. A fronte del 50% dei 40-54enni e del 22% dei 55enni e oltre.