Cercasi autisti di bus, in Italia ne mancano 10mila

A. A. A. Cercasi autista di bus. L’Unione internazionale del trasporto su strada lancia l’allarme: è sempre più difficile trovare conducenti di mezzi pubblici, in particolare di autobus. Un problema che coinvolge tutti gli stati d’Europa: sono circa 105mila gli autisti mancanti, 10mila introvabili su territorio italiano. Quello che una volta era annoverato tra i mestieri più ambiti, risulta sempre meno attrattivo, tanto che le aziende responsabili dei trasporti (pubblici e privati) si stanno ingegnando per trovare una soluzione e invertire la rotta.





Il trend in crescita

Attualmente oltre l’82% delle aziende del settore non trova autisti disposti a lavorare sui mezzi pubblici. Di questo passo, secondo quando calcolato nello studio, nel 2028 saranno circa 275mila i conducenti mancanti. Una penuria che non sembra dipendere da problematiche specifiche del nostro Paese, tanto da registrarsi anche in altri Stati europei. Si pensi alla Francia, dove si cercano dai 9 ai 15mila autisti, alla Germania (15mila) o alla Spagna (almeno 11mila).

A mettere in difficoltà le aziende è soprattutto l'inserimento in organico di forze nuove e, soprattutto, giovani. La fetta di autisti sotto i 25 anni, al momento, non supera il 3%. Gli over 55 registrati raggiungono circa il 40%. Di fianco a questi dati, risulta interessante analizzare le specifiche di genere: solo il 16% del totale è costituito da donne.