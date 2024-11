Cesare Cremonini, in arrivo un docu film su Disney Plus per il lancio del nuovo album Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Una vera e propria rinascita artistica per Cesare Cremonini che si prepara a lanciare sul mercato “Alaska Baby”, il nuovo importante progetto musicale che sarà accompagnato anche dell’uscita di un docu film in streaming per Disney Plus.





ALASKA BABY, RITROVARE LA VITALITÀ DELL’ESORDIO

Anticipato dall'uscita del singolo “Ora che non ho più te”, il nuovo album raccoglie l’essenza dell’artista bolognese. 12 tracce in arrivo il prossimo 29 novembre che segnano una nuova giovinezza per Cremonini che, dopo un momento di vuoto, ha trovato una nuova linfa creativa che ha gettato nel cuore di “Alaska Baby”. “Era una mia necessità ritrovare la vitalità del disco di esordio” ha affermato il cantautore in un momento in cui "il peso specifico della mia carriera si fa sentire”. Una musica, quella di “Alaska Baby”, che diventa “il microfono per rischiare, anche la carriera". Le canzoni raccolte nell’album che da domani sarà di dominio pubblico, diventano meta di un lungo viaggio che parte dalla sua città, Bologna, e che arriva in Alaska.





ALASKA BABY, UN VIAGGIO FISICO E INTERIORE

Disney Plus non è solo la casa di Topolino & Co ma da qualche tempo è diventata anche la dimora per tutti gli appassionati di musica. Mentre si appresta a uscire in streaming “Beatles 64”, il documentario diretto da Martin Scorsese che promette di catturare l’entusiasmante prima visita dei Beatles in America, prossimamente arriverà nel catalogo anche il docufilm che racconterà Cesare Cremonini in un viaggio di rinascita personale e artistica. Il film cattura la nascita di “Alaska Baby”, attraverso un viaggio fisico e interiore. Il racconto si apre in un momento particolare della vita del cantautore, quando, dopo aver conquistato gli stadi nell’estate del 2022 con quel tour trionfale culminato con il concerto storico a Imola davanti a più di 70.000 persone, si ritrova a dover gestire il “vuoto dello scrittore”. E allora la scelta di lasciare la nebbia emiliana per affrontare un viaggio alla ricerca di un’ispirazione. Attraverso tutto il documentario, Bologna rimane un punto di riferimento costante. San Luca e la sua Madonna rappresentano l’ancoraggio alle origini, una presenza consolatoria che accompagna Cesare anche nei momenti di maggior distanza fisica. Il tema della luce attraversa l’intera narrazione: dalla nebbia al sole di Antigua, fino alla magia dell’aurora boreale, ‘Alaska Baby’ è un nuovo inizio.