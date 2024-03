Champions League, Bayern Monaco-Lazio 3-0, biancocelesti eliminati

Parte forte il Bayern che al 14' ci prova con Musiala che controlla e calcia potente dal limite, ma Provedel respinge con i pugni. Al 17' tocca a Kane con un destro sul secondo palo, che sfiora soltanto il montante, grazie alla deviazione di Gila. La Lazio cerca di controllare la gara senza riuscire a rendersi pericolosa. Al 24' altra doppia occasione per il Bayern, con Gila e Marusic bravissimi a murare le conclusioni di Musiala e Guerreiro. La prima grande occasione per la Lazio arriva al 37' con Zaccagni che cerca Immobile, pallone deviato da De Ligt, e palla che finisce sulla testa dell'attaccante della Lazio che da distanza ravvicinata sfiora il palo. Un minuto dopo Bayern in vantaggio: Pavlovic alza il pallone sul secondo palo per Muller, che fa la sponda per Guerreiro che manca il pallone ma di fatto serve Kane che di testa da due passi batte Provedel per l'1-0. La Lazio accusa il colpo e al 47' il Bayern raddoppia: corner di Guerreiro che viene allontanato sul secondo palo, dove c'è De Ligt, che colpisce al volo mandando la sfera sulla testa da Muller che fa 2-0. Nella ripresa Sarriinserisce Castellano, Pedro ed Isakse, ma è il Bayern a gestire, con i tedeschi che trovano il 3-0 con Kane al 66'. Al 71' palo per i tedeschi con Miuller.