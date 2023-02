Champions League, Eintracht Francoforte-Napoli 0-2, Liverpool-Real Madrid 2-5

Il Napoli si dimostra innarestabile anche in Europa, batte in Germania l'Eintracht Francoforte dominando ed ipoteca così la qualificazione ai quarti di finale. Primo tempo che la squadra di Spalletti chiude in vantaggio per 1-0, risultato che va molto stretto ai partenopei. Al 35' Lozano colpisce un palo, sugli sviluppi dell'azione Osimhen viene atterrato in area ed è calcio di rigore. Dal dischetto va Kvaratskhelia che si fa però parare il tiro dagli undici metri da Trapp. Ma il gol è ormai maturo, ed infatti al 40' Osimhen, servito da Lozano sigla il gol del vantaggio. L'attaccante nigeriano si è poi visto annullare per fuorigioco due minuti dopo un gol in fotocopia. Nella ripresa il Napoli scende in campo con ancor più convinzione per cercare di chiuderla, al 58' trova anche la superiorità numerica, per il rosso diretto a Kolo Muani, ed al 62' trova il raddoppio con Di Lorenzo. Spalletti a questo punto toglie i due grandi ptrotagonisti di questa stagione, Osimhen e Kvaratskhelia, per preservarli in vista dei prossimi impegni. Al loro posto Politano e Simeone, ma il risultato non cambia, con il Napoli che controlla serenamente senza mai rischiare.





Nell'altro ottavo di finale il Real Madrid, campione in carica, si impone a Liverpool per 5-2, al termine di una gara ricca di emozioni. Liverpool avanti di due gol in un quarto d'ora, con le reti di Nunez al 4' e di Salah al 14'. Ma a questo punto il Real, ferito, si trasforma, e con una doppietta di Vinicius Junior al 21' ed al 36' chiude il primo tempo sul 2-2. Nella ripresa Militao ed una doppietta del pallone d'oro Benzema chiudono l'impresa, ipotecando la qualificazione ai quarti di finale.