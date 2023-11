Champions League, Inter-Salisburgo 2-1, Union Berlino-Napoli 0-1

Inter-Salisburgo 2-1

A San Siro l'Inter soffre ma batte il Salisburgo e resta così in vetta alla classifica del proprio girone. La gara si accende subito, con il Salisburgo che già al 4' va vicino al vantaggio con Gloukh, ma Sommer è pronto a salvare. Dopo un iniziale momento di difficoltà i nerazzurri passano in vantaggio: al 19' Mkhitaryan crossa in area cercando Frattesi, che devia leggermente il pallone per l'arrivo di Sanchez che di prima intenzione fa 1-0. Il Salisburgo alza il ritmo ma solo al 57' riesce a trovare il pareggio con Kjergaard che appoggia per l'inserimento di Gloukh che con una gran tiro dal limite dell'area batte Sommer. Passano appena quattro minuti e l'Inter è di nuovo in vantaggio: fallo su Frattesi in area e Calhanoglu dal dischetto incrocia con il destro e fa 2-1. Gli austriaci accusano il colpo e rischiano al 77' con il fraseggio della coppia Latuaro-Thuram e capitolano all'81 con Lautaro Martinez che insacca su assist di Frattesi ma la rete viene annullata, dopo l'intervento del Var, per una posizione irregolare del centrocampista. Nel finale il Salisburgo va all'assalto, ma Sommer non corre praticamente mai pericoli: tre punti preziosissimi per l'Inter che ora vede vicina la qualificazione agli ottavi.





Union Berlino -Napoli 0-1

Il Napoli centra una importante vittoria in trasferta, e sale a 6 punti nel gruppo alle spalle del solo Real Madrid a 9 . Squadra di Garcia attendista nel primo tempo, Union Berlino più intraprendente con poche occasioni capitate per lo più ai tedeschi padroni di casa mentre il Napoli ha gestito maggiormente il possesso del pallone senza però mai pungere. Al 24' grande spavento, con Goesens che da due passi insacca a porta vuota, ma l'arbitro annulla la rete per fuorigioco. Al 30' ancora padroni di casa pericolosi con Becker che crossa basso in area per Haberer che arriva a rimorchio ma tira altissimo. Il Napoli soffre e rischia ancora al 37' su una ripartenza dei biancorossi, con Becker che trova Fofana in area ma il destro termina sull'esterno della rete dopo il tocco di Meret. Nella ripresa l'Union al 61' si rende ancora pericoloso con Becker che riceve palla in area di rigore e prova un tiro cross ma Meret blocca a terra senza problemi. Al primo vero affondo però la squadra di Garcia trova il vantaggio: al 65' Kvaratskhelia salta Trimmel in area e dal fondo serve Raspadori che batte Ronnwo per l'1-0. A questo punto i tedeschi sono costretti a scoprirsi e il Napoli cerca l'affondo decisivo ma Elmas tira a giro dal limite senza trovare la porta. La reazione della squadra di casa arriva all'80' quando Knoche gira di testa verso il secondo palo, Meret non ci arriva ma la palla finisce fuori di pochissimo. I tedeschi provano fino alla fine ma la difesa del Napoli tiene.