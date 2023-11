Champions League, Milan battuto a san Siro dal Dortmund; Immobile trascina la Lazio agli ottavi

MILAN-BORUSSIA DORTMUND 1-3

Il Milan ci ha messo il cuore. Ma la qualità non eccelsa e la lunga serie di infortuni hanno impedito il decollo rossonero. Dortmund padrone a san Siro e già qualificato agli ottavi. La cosa buona per i rossoneri è che la qualificazione è ancora possibile, grazie al regalo arrivato da Parigi: pareggio 1-1 tra Newcastle e PSG, con i francesi che peraltro hanno evitato sconfitta con un rigore di Mbappè al 98esimo. La squadra di Pioli ha un’ultima chance di arrivare agli ottavi, deve vincere in Inghilterra e sperare che il Paris perda a Dortmund. La serata era iniziata con una ottima occasione: rigore dopo cinque minuti, ma Giroud dal dischetto si è fatto parare il tiro da Kobel. Il francese non si è più ripreso dallo choc e ha giocato una pessima partita. E puntuale è arrivato il contrappasso: al decimo minuto rigore per i tedeschi, invece trasformato da Reus. Una fiammata di Chukwueze al 37esimo ha prodotto il gol dell’1-1 che ha riacceso san Siro. Ma lo stadio è ripiombato nella depressione quando a metà ripresa si è infortunato Thiaw e Pioli – rimasto senza difensori di ruolo- ha dovuto inserire Krunic. I tedeschi hanno sfruttato il momento di difficoltà dei rossoneri e hanno segnato prima con Bynoe-Gittens e con Adeymi.

LAZIO-CELTIC 2-0

E alla fine ci pensa Ciro Immobile. Tenuto inizialmente in panchina, il capitano è entrato nel finale e con una doppietta in tre minuti ha risolto una partita che per la Lazio stava diventando davvero complicata. Il Celtic aveva congelato il match, che all’80esimo era ancora bloccato sullo 0-0. Ciro prima ha deviato in rete una respinta corta della difesa su tiro cross di Isaksen. Poi ha dribblato in area e piazzato in rete con il mancino. Piccolo brivido nel finale con l’arbitro che prima ha assegnato e poi ha tolto con il Var un rigore al Celtic. Nel primo tempo c’erano state solo un paio di occasioni nel primo tempo: la più ghiotta l’aveva sprecata Felipe Anderson che da ottima posizione di testa aveva schiacciato sul fondo; poi un tiro da fuori di Luis Alberto con facile parata del portiere avversario. A inizio ripresa scozzesi pericolosi con il diagonale rasoterra di Furuhashi, finito fuori di poco. Poi altra chance non sfruttata da Pedro. Con l’Olimpico che iniziava a innervosirsi. Poi è entrato Ciro. E in serata per i biancocelesti è arrivato il regalo da Rotterdam: l’Atletico Madrid ha battuto 3-1 ed eliminato il Feyenoord. La Lazio è qualificata per gli ottavi di finale, a Madrid all’ultimo turno si giocherà il primo posto del girone. Ma va già bene così.