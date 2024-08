Champions League, parte la rivoluzione: oggi i sorteggi, ecco come funziona Photo Credit: agenziafotogramma.it

Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna conosceranno le rivali nel torneo più prestigioso di Europa che da quest'anno cambia drasticamente la formula

Da oggi inizia ufficialmente la rivoluzione Champions League. Alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo sono in programma i sorteggi della massima competizione europea che decideranno le sfide della prima fase del torneo. Quella di quest’anno è un’edizione del tutto rivoluzionata, a partire dal numero di squadre iscritte, che passa da 32 a 36. Sono coinvolte - per la prima volta in assoluto - ben cinque squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Non ci sarà più la divisione in gironi, ma un unico gruppo, per un più imprevedibile e avvincente (almeno sulla carta) tutti contro tutti. Come funziona la nuova Champions League Nella prima fase ogni squadra disputa otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta), affrontando due squadre di ciascuna delle quattro fasce stabilite dal ranking Uefa (vietati i derby). Non c’è più il sorteggio integrale manuale con le palline, ma gli abbinamenti sono definiti in modo automatico da un computer (come avviene già per la composizione del calendario della serie A). Le prime otto squadre classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si posizionano dal nono al ventiquattresimo posto si affrontano successivamente in spareggi ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno (a febbraio), per raggiungere le altre otto squadre agli ottavi. Chi si classifica tra il 25esimo e il 36esimo posto, invece, viene definitivamente eliminata. Il calendario dettagliato delle partite della prima fase di questa nuova Champions League sarà disponibile soltanto sabato. Di sicuro il debutto sarà martedì 17 settembre. Champions League: le fasce Prima fascia: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona. Seconda fascia: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan. Terza fascia: Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Lille, Stella Rossa, Young Boys, Celtic. Quarta fascia: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest. Champions League 2024-2027: il meccanismo dagli ottavi in poi Detto che l’ultimo turno della prima fase prevede 18 partite in contemporanea il 29 gennaio, per non dare vantaggi a nessuno (a meno che non ci siano partite senza utilità di classifica), ecco come funziona il meccanismo dagli ottavi di finale in poi (l'epilogo è fissato per il 31 maggio a Monaco di Baviera). Sia i playoff sia gli ottavi prevedono un tabellone 'tennistico', con teste di serie. La prima e la seconda della classifica saranno accoppiate contro la 15esima e la 16esima (o quelle che le hanno sconfitte nei playoff), la terza e la quarta contro la 13esima e la 14esima, e così via.

