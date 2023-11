Champions, Milan e Lazio spazzate via dal Paris Saint Germain e dal Feyenoord, ma la qualificazione è ancora possibile

La sconfitta è stata netta, la distanza dal PSG è parsa evidente. Ma il Milan può ancora sopravvivere in Europa : deve dire grazie al Borussia Dortmund, che ha stoppato il tentativo di fuga verso la qualificazione del Newcastle, battuto 0-1 a domicilio con due traverse colpite nel finale. I rossoneri sono ultimi in classifica ( a due punti), ma a sole due lunghezze dagli inglesi. Certo, nelle prossime tre partite bisognerà segnare quel gol che ancora manca in questa edizione della Champions . Dopo la sfuriata iniziale dei francesi, non troppo intensa e durata non più di cinque minuti, il Milan ha dato l'impressione di aver reso equilibrato il match: c'è stata anche una discreta occasione per Leao, il cui diagonale da sinistra è terminato sul fondo. Poi a un certo punto sul Parco dei Principi ha fatto irruzione Killian Mbappe: semplicemente di un'altra categoria . Poco prima della mezz'ora le prove generali del goal con azione personale e tiro potente ma fuori di poco. Al 32esimo ecco la rete del vantaggio: controllo al limite, dribbling, doppio passo e conclusione sul primo palo: ci ha ricordato Ronaldo, il brasiliano. Prima dell'intervallo il Paris ha avuto un'altra buona chances, è stato bravo Thiaw a deviare un tiro a colpo sicuro di Kolo Mouani. La partita si è di fatto chiusa in avvio di secondo tempo: prima un gol in contropiede di Dembélé è stato annullato dal Var per un fallo a centrocampo su Musah, ma poco dopo è arrivato il raddoppio di Kolo Muani , lesto a mettere in rete dopo una respinta corta di Maignan. Il Milan ha cercato di restare aggrappato alla partita ma si è esposto alle letali ripartenze dei parigini. Dopo una parata monumentale di Maignan che ha deviato sul palo un tiro di Mbappè, il sudcoreano Kang in Lee ha calato il tris poco prima del 90esimo.

FEYENOORD-LAZIO 3-1

Una lezione di calcio. Il Feyenoord ha spazzato via la Lazio. Partita a senso unico, risultato mai in discussione. In copertina c’è l’attaccante messicano Gimenez, autore di una doppietta. Meglio gli olandesi fin dall’avvio: velocità e palla a terra, Lazio in difficoltà. Al decimo minuto ottima occasione sprecata da Gimenez, che di testa ha mandato fuori da posizione molto favorevole. Al venticinquesimo lo stesso attaccante argentino naturalizzato messicano aveva messo in rete (con tocco di Hysai) dopo una imbucata centrale, ma il gol è stato cancellato dal VAR per fuorigioco. Il gol buono Gimenez lo ha segnato alla mezzora, in un momento di grande difficoltà dei biancocelesti. Impalpabile la reazione, con un colpo di testa debole di Luis Alberto; prima dell’intervallo raddoppio del Feyenoord con un tracciante dal limite di Zerrouki. La musica non cambia a inizio ripresa: dopo cinque minuti Paixao, solo davanti a Provedel, ha sparato altissimo. Clamorosa anche l’occasione sprecata dalla Lazio: diagonale di Zaccagni respinto dal portiere, Castellanons da quattro metri ha fallito il tap in. Poco dopo decisivo Provedel su conclusione di Hartman. A mettere la parola fine sulla partita è arrivato il terzo gol degli olandesi alla mezzora del secondo tempo: a segno ancora il fortissimo Gimenez. Sul 3-0 il Feyenoord si è un po’ distratto, regalato un rigore che Pedro ha trasformato. Nel finale i biancocelesti hanno cercato di tornare inpartita: generosamente ma tardivamente: nel recupero vicino al gol Romagnoli, fermato da Bijlow.

GIOVEDI’ DI COPPA

Come di consueto, ora l’attenzione si sposta sull’Europa League. Due le squadra italiane impegnate: alle 18.45 l’Atalanta giocherà in Austria contro lo Sturm Graz, i bergamaschi sono chiamati a confermare il loro primo posto nella classifica del girone. Alle 21.00 all’Olimpico la Roma ospiterà i cechi dello Slavia Praga, con i quali condividono il primato del gruppo G. In campo anche la Fiorentina in Conference League: i viola alle 21.00 riceveranno i serbi del Cukaricki con l’obbligo di vincere per avvicinarsi a Genk e Ferencvaros, che comandano il girone.