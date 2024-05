Champions: Real in finale, Bayern battuto in rimonta. Finale rocambolesco: 2 reti di Joselu ribaltano il gol di Davies

La doppietta di Joselu nei minuti finali cambia il volto di una partita che sembrava ormai finita, con il Bayern Monaco in vantaggio al Santiago Bernabeu grazie alla rete di Davies. Invece due guizzi dell'attaccante entrato a 10 minuti dal 90' portano il Real Madrid alla finale di Champions a Londra, dove troverà il Borussia Dortmund. Per la mole di occasioni create un risultato diverso non avrebbe reso giustizia alla squadra di Carlo Ancelotti, che aveva trovato in Neuer e nel palo colto da Vinicius ostacoli insormontabili. Ma proprio l'unico errore del portierone tedesco spalanca la porta al Real.

IL MATCH

Spinti dal tifo assordante, i Blancos prendono l'iniziativa. Il Bayern aspetta basso, ma diventa aggressivo appena la palla arriva nella propria metà campo. Ed i tedeschi costruiscono la prima occasione da rete con Gnabry imbeccato da Musiala. Il tiro in diagonale però è largo. Al 13' Real ad un passo dall'1-0: sul cross basso di Carvajal interviene Vinicus. La rasoiata del brasiliano centra il palo. Poi è il riflesso felino di Neuer - respinta sulla ribattuta di Rodrygo - a salvare il Bayern. Che al 28' risponde con Kane, bravo a girare al volo verso la porta di Lunin, altrettanto pronto a sventare in angolo. Ai punti il primo tempo è del Real, ma serve una rete dopo il 2-2 di Monaco. Le ripetute accelerazioni di Vinicius sulla sinistra sono ubriacanti, manca solo chi le trasformi in gol. Ci va vicinissimo Rodrygo che al 10' della ripresa sfiora il palo. Ancora Rodrygo, stavolta su punizione, chiama Neuer alla deviazione. Vinicius è incontenibile ed il portierone tedesco deve volare per mette in angolo il suo destro. Invece Lunin non può nulla, al 23', sulla conclusione di Davies. Il Real si illude del pari poco dopo, su una autorete di De Ligt, ma l'arbitro Marciniak va all'on field review e annulla per un fallo in attacco di Nacho. Sembra finita, ma ad un soffio dal baratro Joselu sfrutta la prima incertezza di Neuer per siglare il pari e poi ribalta tutto nel recupero, con una gol che farà discutere perché in un primo momento annullato per fuorigioco.