Chiesa lascia la Juve e passa al Liverpool: "Grazie ai tifosi bianconeri, felice per la nuova avventura"

L'attaccante si dice "felice per la nuova avventura". Per il trasferimento nel club inglese manca solo l'annuncio ufficiale

La telenovela con protagonista Federico Chiesa è giunta al termine. L'attaccante della Juventus sta per salutare il club bianconero e passare al Liverpool. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma è praticamente fatta. Il calciatore della Nazionale poco fa è stato intercettato da alcuni giornalisti all'aeroporto di Caselle e in questa occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni: "Sono pronto a cominciare questa nuova avventura, volevo salutare i tifosi bianconeri. Grazie per l’affetto e per questi anni, vi porterò nel cuore e grazie alla Juventus. Dispiace lasciare la Juve così? Dispiace, ma sono veramente felice per questa nuova avventura. Sono davvero felice e non vediamo l’ora io e la mia famiglia". Chiesa fuori dalla Juve di Thiago Motta Con l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Vecchia Signora al posto di Massimiliano Allegri, Chiesa, che avrebbe voluto rinnovare il contratto (in scadenza nel 2025) con la Juve con adeguamento della parte economica, è stato messo sul mercato. A quel punto la società bianconera ha comunicato al calciatore di non rientrare più nei piani tecnici della Juve e lo ha inviato a trovarsi una nuova sistemazione. La situazione, che ha generato discussioni nelle scorse settimane, è rimasta bloccata fino a poche ore fa, quando l'ipotesi Liverpool è diventata realtà (avendo la meglio su quella Barcellona, altra squadra europea interessata alle prestazioni sportive di Chiesa). Figlio d'arte, dal 2020 a Torino Federico Chiesa, che ad ottobre compirà 27 anni, era arrivato a Torino, sponda bianconera, ad ottobre 2020, dopo essere esploso nella Fiorentina. Chiesa, nato a Genova, è il figlio dell'ex calciatore Enrico, che ha giocato anche nella Sampdoria, Parma e Siena. Ora il passaggio al Liverpool, per una cifra di circa 12 milioni di euro più bonus.

