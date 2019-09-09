Chiusi facebook e instagram di Forza Nuova e Casapound

09 settembre 2019, ore 19:02
Facebook spiega chi non rispetta la nostra policy, indipendentemente dalla ideologia, deve essere oscurato
Casapound e Forza Nuova scompaiono dai social proprio durante il dibattito sulla fiducia al governo Conte. Sono stati cancellati da Facebook e Instagram i profili ufficiali dei due partiti e quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune città italiane. Oscurate le pagine di Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e Roberto Fiore. Restano attivi invece i profili di Twitter. Facebook ha spiegato: "Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia", Secondo un portavoce, "gli account che abbiamo rimosso vìolano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram". "Ci cancellano perché eravamo in piazza contro il governo - reagisce Casapound - Siamo di fronte ad un attacco discriminatorio dal parte dei colossi del web" dice. Plauso alla chiusura dei profili da numerosi esponenti di sinistra.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Regionali, nelle Marche Acquaroli (Fdi) rivince, Ricci (PD) sconfitto nettamente, l’affluenza in forte calo
In Valle d'Aosta in testa, se pur di poco, la storica lista autonomista Union Valdotaine con il 31,96% delle preferenze. Nessun partito sembra raggiungere il premio di maggioranza. Il centrodestra (Ensemble Insieme - FI e Renaissance, Fdi, Lega) ha il 29,91%
Flotilla, Crosetto: “Inviata una fregata italiana in soccorso”. Ma dal PD Schlein: “Meloni non può tacere”
Il ministro della difesa Guido Crosetto, che oggi si trova in Lettonia, domani mattina alle 8.30 interverrà in Aula a Montecitorio, nel frattempo ha condannato con durezza gli attacchi avvenuti la scorsa notte. L’Onu ha chiesto l’apertura di un’indagine