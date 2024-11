Cinema, "Parthenope" di Paolo Sorrentino diventa l’incasso più alto nella carriera del regista

“Parthenope” c’è l’ha fatta. Il film di Paolo Sorrentino, grazie al risultato raggiunto ieri di 7,3 milioni di euro, è diventato ufficialmente il più grande successo finanziario nella carriera del regista napoletano. Ha infatti superato il risultato raggiunto nel 2013 da “La grande bellezza” e, soprattutto, già nella giornata di oggi potrebbe battere un altro record e diventare il maggior incasso per un film italiano nel 2024.





PARTHENOPE, LA TRAMA

A livello di ingressi il film premio Oscar uscito nel 2013 mantiene ancora il primato con 1,2 milioni di spettatori, contro i 1,02 milioni di "Parthenope". La pellicola, presentata in concorso all’ultima edizione del Festival del Cinema di Cannes, vede come protagonisti la giovane attrice Celeste Della Porta, assieme a Silvio Orlando, Stefania Sandrelli e la partecipazione di Gary Oldman. Il film racconta la vita di Partenope, che ha preso il nome dalla sua città, Napoli. Non è una sirena né un mito partenopeo e la sua storia ha inizio con la sua nascita, avvenuta nel 1950, e vede ripercorso tutto il lunghissimo repertorio della sua esistenza: la spensieratezza e il suo svenimento, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi.

Intorno a lei ci sono gli altri, uomini e donne vissuti, osservati, amati con le loro derive malinconiche, gli occhi un po' avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sempre in compagnia dello scorrere del tempo, questo fidanzato fedelissimo e di una Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male.





GLI INCASSI DI SORRENTINO

Tra gli altri film nella carriera di Sorrentino che si sono differenziati per degli incassi notevoli troviamo “This Must Be The Place” che ottenne 6,1 milioni e “Youth - La giovinezza” che si fermò a 6 milioni. Nel conteggio mancano gli incassi di “È stata la mano di Dio”, non comunicati ufficialmente in quanto è una produzione Netflix con una distribuzione nelle sale limitata e circoscritta. Alcuni analisti hanno ipotizzato un incasso di 274 milioni di euro nelle due settimane di sfruttamento nell’autunno del 2021.