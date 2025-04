CineWeekEnd: "La ragazza del treno" alla conquista delle sale

Diversi film in uscita questa settimana: "La ragazza del treno", "7 minuti", "Non si ruba in casa dei ladri", "Sausage Party"

Tanti i film in uscita questa settimana nelle sale italiane. Tra i più attesi c'è "La ragazza del treno", tratto dall'omonimo best seller americano, ma non mancano le commedie italiane come "Non si ruba in casa dei ladri" di Carlo Vanzina, "Sausage Party", un cartoon diventato un vero caso al boxoffice americano, "Sette minuti" di Michele Placido con un cast all star tra cui Ambra, Ottavia Piccolo e Fiorella Mannoia.

LA RAGAZZA DEL TRENO di Tate Taylor con Emily Blunt, HaleyBennett, Justin Theroux, Rebecca Ferguson, Luke Evans, EdgarRamirez, Allison Janney. Alla ricerca di una sconosciuta: ognimattina Rachel Watson prende il treno dei pendolari cercando didimenticare il dolore per un matrimonio finito male, la perditadel lavoro, la dipendenza dalla bottiglia. La sua attenzione sipolarizza su una coppia di innamorati finchè, un giorno, rivedela donna che considera perfetta e felice in compagnia di unaltro. E poi la donna sembra svanire nel nulla, facendo diRachel una detective senza requie, proprio come un personaggioda film di Hitchcock. La trama ha dato luogo a un best seller disuccesso mondiale che si concentra sul carisma di Emily Blunt.



NON SI RUBA IN CASA DEI LADRI di Carlo Vanzina con VincenzoSalemme, Massimo Ghini, Manuela Arcuri, Stefania Rocca, MaurizioMattioli, Fabrizio Buompastore. La rivolta dei cittadini onestidiventa il sogno di una truffa ai danni dei disonesti. E' l'iterdi Simone che, truffato dal politico Antonio, sceglie diarruolare un gruppo di cittadini che hanno subito malversazionicome lui edi farne una formidabile squadra di ladri. Si trattadi svuotare i conti svizzeri del truffaldino Antonio. I Vanzinacompletano la loro trilogia del malaffare diffuso e lo fanno conuno stile che è ormai un marchio di fabbrica. Ghini e Salemme sidividono il ruolo dei mattatori.



SAUSAGE PARTY di Greg Tiernan e Conrad Vernon. Vita e operedi una salsiccia in crisi esistenziale che assolda un gruppo dialtri prodotti da supermercato in caccia di verità sui trafficipiù o meno leciti dei grossisti di alimentari. Una produzioneindipendente che è diventata un vero caso al box office oltreoceano.



SETTE MINUTI di Michele Placido con Cristiana Capotondi,Violante Placido, Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, FiorellaMannoia, Maria Nazionale, Cle'mence Poe'sy, Sabine Timoteo, AnneConsigny. Nell'Italia della crisi quanto vale la dignità di unapersona, di una donna, di un'operaia? Come in una tesa pie'ceteatrale si confrontano con questa domanda 11 donne che lavoranoin una fabbrica appena venduta: i nuovi padroni chiedono loro dirinunciare a sette minuti della pausa pranzo pur di mantenere illavoro. Ciascuna riversa in questa scelta (che prelude a unosfruttamento selvaggio) la sua esistenza, il suo carattere, lesue paure. Evento di successo alla Festa del Cinema di Roma.



LA PELLE DELL'ORSO di Marco Segato con Marco Paolini,Leonardo Mason, Lucia Mascino, Paolo Pierobon, Maria Paiato,Mirko Artuso. Western nostrano, ambientato tra le Dolomiti deglianni '50. A caccia dell'orso partono Pietro e suo figlioDomenico che ha accettato la sfida del suo padrone per liberarela montagna dal pericolo di un orso selvaggio. Ma il viaggiodiventa rivelatore di distanze e vicinanze tra padre e figlio inun clima rusticano tra commedia e dramma picaresco.



UN MOSTRO DALLE MILLE TESTE di Rodrigo Pla' con Jana Raluy,Emilio Echevarria, Sebastian Aguirre. Apologo tesissimo deiguasti della società globale in cui la realtà delle personeviene annichilita dalle logiche del profitto. Una donna siscontra con la compagnia d'assicurazione che non vuole piùpagare le cure al marito, lungodegente. Esasperata, si rendeprotagonista di un rapimento che e' un grido di dolore contro lamalasanita'. Finale a sorpresa.



NIGHTWATCHING di Peter Greenaway con Martin Freeman, EmilyHolmes, Michael Teigen, Toby Jones, Jodhi May, Nathalie Press,Eva Birthistle, Adrian Lukis, Michael Culkin, Matthew Walker,Richard McCabe, Fiona O'Shaughnessy. Il celebre capolavoro diRembrandt, "La ronda di notte", si anima nella ricostruzionefantastica del visionario regista inglese. Il quadro divental'atto di accusa contro i protagonisti di un complotto politicoall'interno della milizia olandese e i complici del delitto(svelato da Rembrandt) progettano la vendetta?

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti