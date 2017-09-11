Cinquanta sfumature di rosso, ecco la locandina

Redazione Web

11 settembre 2017, ore 18:41

Al cinema da giovedì 8 febbraio

E' stata ufficializzata la locandina di "Cinquanta sfumature di rosso" diretto da James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora e Kim Basinger. L'appuntamento è al cinema da giovedì 8 febbraio.

