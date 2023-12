Cinque consigli per preparare il Capodanno, spunti e idee

Per la preparazione della tavola di Capodanno, il galateo non deve essere dimenticato . É utile ricordare la disposizione formale delle posate e dei piatti: quest’ultimi devono essere ben distanziati tra loro e devono essere abbinati al sottopiatto. A sinistra del piatto la forchetta normale e quella del pesce, a destra il coltello , con la lama rivolta verso l’interno. Il cucchiaio e le posate per formaggi e dessert saranno posizionati in alto orizzontalmente. Per quanto riguarda i bicchieri , la loro disposizione dipende dalla grandezza: a destra quello più grande, fino ad arrivare a quello dello champagne, quello più piccolo, a sinistra.

Per creare la giusta atmosfera, la musica può essere di grande aiuto. Per “scaldare” l’ambiente sono consigliate le playlist “chill lounge” o “lofi-beat” natalizie. Un sottofondo musicale può fare davvero la differenza durante i momenti festivi di convivialità .

Si avvicina Capodanno e anche quest’anno molti italiani hanno scelto di festeggiare a casa. Il cenone di San Silvestro è un momento di calore famigliare, ma occuparsi dell’organizzazione non è sempre facile. Ecco cinque consigli che possono aiutarvi a trascorrere un sereno Capodanno in compagnia.

3. I dettagli per gli ospiti

I dettagli fanno la differenza anche in queste occasioni e, soprattutto, un’attenzione particolare può essere molto gradita dagli invitati. Per rendere ancora più speciale la tavola di Capodanno si possono creare segnaposti personalizzati, un centrotavola a tema o portaposate abbinati alla tovaglia.

4. Finger Food

Creare un menù che possa accontentare tutti non è per nulla facile, soprattutto perché sono sempre più diffuse scelte alimentari particolari. Potremmo avere tra gli invitati vegani, intolleranti e astemi. Tenere a mente le esigenze di tutti è importante per preparare una cena che possa soddisfare i palati di tutti. La scelta migliore potrebbe essere quella di preparare il famoso “finger food”. Con questo termine si intendono stuzzichini monoporzione, che possono sostituire il primo o il secondo piatto. Il finger food permette di assaggiare diversi tipi di cibo, accontentando tutti i gusti e le preferenze

5. I buoni propositi

La fine dell’anno è sempre una buona occasione per fare una rassegna degli obbiettivi raggiunti e per fissarne di nuovi per l’anno che arriverà. Può essere un suggerimento creare un angolo “buoni propositi” dove ogni invitato possa scrivere i propri desideri per il 2024.