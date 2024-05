Claudio Baglioni a RTL 102.5 racconta gli ultimi 1000 giorni: "L'ultima volta all'Arena di Verona, dove tutto è iniziato nel 1975 con voce e pianoforte"

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight”, l’artista ha presentato in diretta in radiovisione “aTUTTOCUOREplus ultra”, il secondo capitolo - quello conclusivo - dei 1000 giorni del "giro d’onore" che accompagnerà il suo congedo dalla scena live.

«Siamo negli ultimi 1000 giorni di musica, sarà l'ultima volta all'Arena di Verona e probabilmente il mio congedo alla scena live. Il primo incontro con l’Arena è avvento nel 1975, con voce e pianoforte, il primo appuntamento importante della mia carriera. Mettersi su un palco è una sfida, sei come un gladiatore, ma la nostra fortuna è che non ci sono le belve», racconta l’artista a RTL 102.5.

“UNO SPETTACOLO TOTALE, UNA SORTA DI VIAGGIO ANTOLOGICO NELLA MIA CARRIERA”

Il cuore è il fulcro di questa straordinaria rappresentazione, la cui direzione artistica e la regia teatrale è affidata a Giuliano Peparini. "aTUTTOCUOREplus ultra" è uno spettacolo visionario ed emozionante che si ispira all'idea di Richard Wagner del teatro totale e alla concezione di Walter Gropius del teatro come spazio ricavato dalla rimodulazione di architetture esistenti. «Il fatto stesso che coinvolge circa 100 persone sul palco, tra musicisti, ballerini e coristi, rende lo spettacolo estremamente potente. Sarà uno spettacolo totale, con aspetti nuovi e inediti. 39 canzoni, un grande spettacolo, un concerto straordinario. Si tratta di un'opera show che collega brano dopo brano, una sorta di viaggio antologico nella mia carriera», spiega Baglioni.

Le coreografie, i 550 costumi originali disegnati appositamente, i movimenti scenici, la maestosa presenza fisica dei ballerini, l'energia contagiosa dei performer, le proiezioni, e gli effetti luminosi aggiungono ulteriori strati di bellezza e suggestione. Sul vasto palcoscenico tridimensionale, che esplora e amplifica tutte le dimensioni la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Sul palco si esibiscono un centinaio di artisti, tra cui 21 polistrumentisti e 80 performer, creando uno spettacolo di straordinaria intensità e impatto visivo. «È come giocare: quando ti trovi in mezzo a tante persone che si muovono, è come tornare all'infanzia, con le figurine, i pupazzi o le marionette. Se il pubblico è numeroso, altri sensi e aspetti devono essere presi in considerazione. L'emozione è composta, non è solo questione di ascolto, ma anche di osservazione e sensazioni. A volte, anche i sensi vengono stimolati. Questa è l'idea del live: rendere l'esperienza non scontata o già vista. Il tour non ha momenti di noi, magari di stanchezza, ma è talmente eccitante e romantico», continua.

LA SCALETTA DI “aTUTTOCUOREplus ultra", 38 STRAORDINARI SUCCESSI SENZA TEMPO

La scaletta di "aTUTTOCUOREplus ultra" raccoglie 38 straordinari successi senza tempo provenienti dal repertorio ineguagliabile di un artista che ha scritto pagine indelebili nella storia della musica italiana. «Saranno più di tre ore di concerto, un brano dietro l’altro. Prima della scadenza dei 1000 giorni ho promesso di cantare tutte le mie canzoni, sono circa 320, quindi servirebbero 12, 13 o 14 ore di live»

Brani come “E tu”, “Amore bello”, “Via” sono diventati veri e propri manifesti e continuano a regalare emozioni, anche alle nuove generazioni. «‘E tu’ doveva essere uno dei temi di un musical che non ho mai completato. Ho registrato quel disco a Parigi con Vangelis, il frontman degli Aphrodite's Child, un personaggio particolare», racconta Claudio Baglioni. «In quel brano fui un precursore dei social, scrissi ‘seguire il tuo profilo con un dito’ - scherza l’artista in diretta - Non trascorro molto tempo sui social, non è il mio mondo. Mi sembra di perdere tempo, c'è una continua spettacolarizzazione di cose che non lo meritano», continua. «Oggi guardo il video di ‘Amore bello’ e mi sembra di guardare qualcos’altro. Quando guardo cose lontane nel tempo mi faccio tenerezza da solo. ‘Via’ è nata in uno studio fuori Londra. Il brano non aveva questa dimensione, il batterista iniziò a suonarlo a tempo doppio e gli siamo andati tutti dietro, creando questo pezzo punk rock».

"aTUTTOCUORE" – che chiude, idealmente, la trilogia aperta da Al Centro e proseguita con 12noteTutti su! – mantiene vicinanza, intimità e pathos di quegli spettacoli teatrali nei quali tutto, fino al più piccolo dettaglio – movimenti, gesti, sguardi, espressioni e persino il sudore del fare spettacolo – è visibile ad occhio nudo, per consentire ad artisti e pubblico di incontrarsi e vivere cuore-a-cuore uno show nato, interpretato e offerto a tutto cuore, tutta forza, tutta gioia, tutta energia. «Non ci si abitua mai. Pensavo che il successo non sarebbe mai durato. Quando è arrivato, pensavo che sarebbe finito subito e invece è durato, e non ci sono stati neanche troppi periodi brutti. Il palco mi dona libertà. Dicono che gli artisti siano creature imperfette e che ciò che facciamo sia una ricerca di completamento e guarigione di ciò che è difettoso. Il palco, in questo senso, è una bellissima medicina: è adrenalina, felicità e gioia nel condividerlo, ma anche ansia da prestazione o attacchi di panico. È stata una meravigliosa avventura e continuo a dire che qualcuno mi ha benedetto, e chiunque sia, lo ringrazio», conclude Claudio Baglioni a RTL 102.5.

Queste le date di " aTUTTOCUOREplus ultra":

19/09/2024 – Arena di VERONA

20/09/2024 – Arena di VERONA

21/09/2024 – Arena di VERONA

22/09/2024 – Arena di VERONA

26/09/2024 – Arena di VERONA – NUOVA DATA

27/09/2024 – Arena di VERONA – NUOVA DATA

28/09/2024 – Arena di VERONA – NUOVA DATA

I biglietti per le tre nuove date evento all’Arena di Verona saranno disponibili oggi, mercoledì 8 maggio, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 15.30. Sempre oggi, dalle ore 18.00, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

"aTUTTOCUOREplus ultra" è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.

e realizzato con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.