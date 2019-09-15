Clima, Fridays for Future Italia, Governo dichiari emergenza

L'appello è arrivato da una giovane studentessa milanese, portavoce del movimento

"Il nuovo Governo a parole dice di voler puntare sulla green economy: dimostratecelo, dichiarate emergenza climatica e agite". Arriva dalla Fiera del Levante di Bari l'appello di Miriam Martinelli, 16enne milanese tra i portavoce nazionali del movimento studentesco Fridays for future, ribattezzata la Greta Thunberg italiana. La giovane ha parlato a nome del movimento studentesco, ricordando le conseguenze del cambiamento climatico sul pianeta, tra città che affondano, temperature che si alzano, uragani sempre più violenti e centinaia di migliaia di decessi ogni anno causati dall'inquinamento. "Tutti i politici parlano di crisi climatica ma poi non fanno nulla. Vogliamo che agiate, non che incoraggiate noi giovani a continuare a lottare per l'ambiente, addossandocene la responsabilità" ha detto la 16enne, ricordando che "il 56esimo sciopero del clima - tenutosi questo weekend - ancora una volta è stato ignorato". Miriam Martinelli, dopo aver ascoltato questa mattina "i discorsi dei politici, tutti maschi", come lei stessa ha sottolineato, ha invitato tutti ad alzarsi in piedi, darsi la mano e fare un minuto di silenzio per le persone morte a causa della crisi climatica. Ha dato quindi appuntamento al prossimo sciopero globale del 27 settembre "in tutte le piazze d'Italia e del mondo" e ancora alla "settimana internazionale di ribellione che si terrà a Roma dal 7 al 13 ottobre".

Argomenti

Clima Fridays for Future

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti