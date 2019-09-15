Clima, Fridays for Future Italia, Governo dichiari emergenza

Clima, Fridays for Future Italia, Governo dichiari emergenza

Clima, Fridays for Future Italia, Governo dichiari emergenza

Redazione Web

15 settembre 2019, ore 11:00

L'appello è arrivato da una giovane studentessa milanese, portavoce del movimento

"Il nuovo Governo a parole dice di voler puntare sulla green economy: dimostratecelo, dichiarate emergenza climatica e agite". Arriva dalla Fiera del Levante di Bari l'appello di Miriam Martinelli, 16enne milanese tra i portavoce nazionali del movimento studentesco Fridays for future, ribattezzata la Greta Thunberg italiana. La giovane ha parlato a nome del movimento studentesco, ricordando le conseguenze del cambiamento climatico sul pianeta, tra città che affondano, temperature che si alzano, uragani sempre più violenti e centinaia di migliaia di decessi ogni anno causati dall'inquinamento. "Tutti i politici parlano di crisi climatica ma poi non fanno nulla. Vogliamo che agiate, non che incoraggiate noi giovani a continuare a lottare per l'ambiente, addossandocene la responsabilità" ha detto la 16enne, ricordando che "il 56esimo sciopero del clima - tenutosi questo weekend - ancora una volta è stato ignorato".    Miriam Martinelli, dopo aver ascoltato questa mattina "i discorsi dei politici, tutti maschi", come lei stessa ha sottolineato, ha invitato tutti ad alzarsi in piedi, darsi la mano e fare un minuto di silenzio per le persone morte a causa della crisi climatica. Ha dato quindi appuntamento al prossimo sciopero globale del 27 settembre "in tutte le piazze d'Italia e del mondo" e ancora alla "settimana internazionale di ribellione che si terrà a Roma dal 7 al 13 ottobre".

Argomenti

Clima
Fridays for Future

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

    Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

  • Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

    Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

  • Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

    Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

  • Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

    Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

  • Farmaco comprato su web conteneva insulina invece del preparato indicato, donna in coma diabetico a Padova

    Farmaco comprato su web conteneva insulina invece del preparato indicato, donna in coma diabetico a Padova

  • Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

    Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

  • Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

    Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

    RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

  • La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

    La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

Evelina Sgarbi chiede l'amministrazione di sostegno per suo padre. Il critico d'arte risponde così...

Evelina Sgarbi chiede l'amministrazione di sostegno per suo padre. Il critico d'arte risponde così...

L'udienza, presso il Tribunale civile di Roma, è fissata per il 28 ottobre

Bastano settemila passi per mantenersi in salute, lo indica uno studio pubblicato su Lancet

Bastano settemila passi per mantenersi in salute, lo indica uno studio pubblicato su Lancet

L’obiettivo sinora noto per proteggersi e ridurre le malattie era di 10mila passi, secondo il nuovo studio, la soglia minima è di quattomila

Sciopero degli influencer: ecco quello che sta accadendo in queste ore in Italia

Sciopero degli influencer: ecco quello che sta accadendo in queste ore in Italia

Tantissimi utenti in Rete decidono di fermarsi in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza