Cochi e Renato (Pozzetto) a Sanremo? Spunta l'ipotesi nella serata dei duetti. Ecco con quale artista

A Sanremo Renato Pozzetto c'è già stato. E basta andare in Rete, su Youtube, per ritrovare un video cult che scrive la storia del Festival. Pozzetto e Celentano, nell'edizione del 1985, durante una colazione improvvisata all'Ariston. Una scena indimenticabile. Poi nel 1990, sempre Pozzetto è uno dei protagonisti del Festival mentre l'anno precedente era tra i papabili conduttori.



Adesso, arriva la spifferata: un ritorno all'Ariston per l'amata coppia del Derby di Milano: Cochi e Renato faranno sognare il pubblico. I due, dunque, potrebbero essere a Sanremo per la serata dedicata alle cover, venerdì 27 febbraio. Il duo comico è nato nel 1964, più di 50 anni di carriera alle spalle tra cabaret, tv e musica. Ora sono attesi a Sanremo, targato Carlo Conti, per duettare con J-Ax.

TUTTO ANCORA TOP SECRET

Nessuno si sbilancia. Ancora top secret il brano, che potrebbe però ricreare l'atmosfera del Derby di Milano. L'indiscrezione viene lanciata stamattina dall'Ansa, che scrive:

E chissà che sul palco non spunti anche Paolo Jannacci, con cui J-Ax vanta un lungo rapporto di amicizia e collaborazione: c'è la firma del rapper, insieme a quella di Enzo Jannacci, sotto il testo di Desolato, unico brano inedito dell'album L'Artista, uscito postumo nel 2013, a pochi mesi dalla scomparsa del grande cantautore.

L'ULTIMA APPARIZIONE IN TV

L'ultima apparizione in tv di Cochi e Renato risale al 2021, per il programma Lui è peggio di me, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai3. Nel 2015 sono stati ospiti di J-Ax nel suo programma Sorci Verdi, in onda in seconda serata su Rai2. Nel 2010 Carlo Conti li ha voluti invece al suo show I Migliori Anni, con una carrellata delle loro più celebri performance, punteggiate da hit come E la vita, la vita, Canzone intelligente, Come porti i capelli bella bionda. E proprio sulle note di E la vita, la vita, Pozzetto è stato protagonista di un'incursione a Sanremo 2019 - davanti all'Ariston - con Lo Stato Sociale.

