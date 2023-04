Coldiretti, più della metà degli italiani passerà il weekend del primo maggio fuori casa

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Tra le destinazioni preferite, il mare batte le città d'arte, seguite dalla montagna e della campagna. Dopo le difficoltà legate all’emergenza Covid, si registra un aumento dell’affluenza anche per quanto riguarda il ritorno alla convivialità con la voglia di stare insieme a parenti e amici nelle case, al ristorante, in agriturismo o con un picnic all'aria aperta. Cresce, inoltre, l’interesse per i piccoli borghi italiani . Secondo un’indagine di Confcommercio , circa la metà degli italiani rimarrà comunque nei pressi della propria residenza e solo il 9% del totale viaggerà fuori dai confini nazionali. Per quanto riguarda la spesa media prevista per i turisti, le stime parlano di una cifra vicina a 350 euro a persona, tutto compreso.

La Toscana la metà più apprezzata

Dopo la buona performance registrata durante il ponte del 25 aprile, continua l’ottimo trend di viaggiatori in Italia. In particolare è la Toscana una delle mete preferite dagli italiani, con almeno 530mila pernottamenti durante il weekend del primo maggio. Il presidente della Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, si è dichiarato “molto entusiasta dell’afflusso di turisti”, spiegando: ''Le previsioni per il ponte del primo maggio in termini di presenze confermano la ripresa del turismo regionale cominciata con la Pasqua e proseguita con il ponte del 25 aprile, facendo così ben sperare per la stagione estiva alle porte''. Si è registrato, tuttavia, un calo per quanto riguarda le località balneari, a causa del meteo ancora incerto. Le previsioni, infatti, parlano di pioggia a partire da venerdì per parte del nord Italia, con brutto tempo che continuerà fino a lunedì spostandosi via via su tutta la penisola.