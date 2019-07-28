Coldiretti, stop a pesce fresco, scatta fermo pesca

Coldiretti, stop a pesce fresco, scatta fermo pesca

Coldiretti, stop a pesce fresco, scatta fermo pesca

Redazione Web

28 luglio 2019, ore 21:00

Il provvedimento bloccherà le attività dei pescherecci per 30 giorni consecutivi in diverse regioni d'Italia

Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo l'Adriatico. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca in occasione dell'avvio del provvedimento per risparmiare le risorse del mare che scatta proprio in occasione dell'Overshoot day, il giorno in cui l'uomo ha già utilizzato tutte le risorse naturali che la Terra può rigenerare nell'intero 2019. Il fermo pesca, sottolinea Coldiretti, bloccherà infatti le attività dei pescherecci per 30 giorni consecutivi, dal 29 luglio fino al 27 agosto dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall'Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia. Il blocco inizialmente varrà da Trieste ad Ancona e da Bari a Manfredonia, mentre lungo l'Adriatico nel tratto da San Benedetto e Termoli le attività si fermeranno il 15 agosto (fino al 13 settembre). Per quanto riguarda il Tirreno lo stop scatterà da Brindisi a Roma dal 9 settembre all'8 ottobre e da Civitavecchia a Imperia dal 16 settembre al 15 ottobre. Per Sicilia e Sardegna sarà, invece, fissato per un mese tra agosto e ottobre su indicazione delle Regioni. La novità di quest'anno è che, spiega Coldiretti Impresapesca, in aggiunta ai periodi di fermo fissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni, a seconda dalla zona di pesca alla quale sono iscritti. In un Paese come l'Italia che importa dall'estero 8 pesci su 10, nei territori interessati dal fermo biologico aumenta peraltro anche il rischio, sottolinea Impresapesca Coldiretti, di ritrovarsi nel piatto prodotto straniero o congelato se non si tratta di quello fresco Made in Italy proveniente dalle altre zone dove non e' in atto il fermo. 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Omicidio Poggi: per i Ris ha agito una sola persona, questo il risultato della nuova perizia ematica

    Omicidio Poggi: per i Ris ha agito una sola persona, questo il risultato della nuova perizia ematica

  • Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

    Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

  • Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito

    Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito

  • Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

    Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

  • Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

    Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

  • Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

    Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

  • Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

    Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

  • Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

    Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

  • Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

    Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

  • La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

    La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

Bollino arancione in tre città: Roma, Bolzano e Brescia. Ecco cosa accadrà nel resto d'Italia

Bollino arancione in tre città: Roma, Bolzano e Brescia. Ecco cosa accadrà nel resto d'Italia

Torna il grande caldo: weekend all'insegna dell'afa. Spiagge prese d'assalto

Nozze Bezos: è il giorno del 'sì' sull'isola di San Giorgio a Venezia. L'organizzazione dell'evento tra sicurezza e proteste

Nozze Bezos: è il giorno del 'sì' sull'isola di San Giorgio a Venezia. L'organizzazione dell'evento tra sicurezza e proteste

E' arrivato il fatidico giorno delle nozze più famose della storia recente. Jeff Bezos e Lauren Sanchez si prometteranno amore eterno all'ombra del Teatro Verde dell'isola veneziana. Domani serata conclusiva con concerto di Lady Gaga e Elton John

Due anni senza Silvio Berlusconi: il ricordo dei figli e la messa nella cappella di Arcore

Due anni senza Silvio Berlusconi: il ricordo dei figli e la messa nella cappella di Arcore

Mediaset lo ricorda con uno speciale che andrà in onda oggi alle 20.40