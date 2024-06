Melissa Satta e Carlo Beretta sono la coppia dell'estate: le foto della vacanza

Non si nascondono più. Carlo Beretta e Melissa Satta stanno vivendo momenti bellissimi insieme, lontano dai paparazzi che devono solo rassegnarsi. Nessuno scoop perché dalla Grecia pubblicano sui social le foto di quella che sembra, a tutti gli effetti, una luna di miele.

Un tramonto, un aperitivo, una vista mozzafiato: la Satta e Beretta si stanno godendo l’estate appena iniziata. Alle loro spalle, come già raccontato, restano gli ex: storie ormai passate, raccontante a rigor di cronaca sui principali settimanali italiani. Lei è stata legata per diverso tempo al tennista Matteo Berrettini, lui all’influencer Giulia De Lellis, che è sparita dalle scene tv dopo il Grande Fratello vip.

COCCOLE AL MARE

Una vacanza all’insegna della tenerezza e senza fotografi al seguito: la coppia li ha depistati decidendo di uscire allo scoperto. In questo modo è arrivata la bella notizie che rende felici tutti gli amanti della cronaca rosa.

Tra loro sembra esserci grande complicità: un giro in canoa ed un aperitivo al tramonto, lo scenario perfetto per foto Instagrammabili. Che, subito, diventano virali. Solo pochi giorni fa erano ad Atene, dove hanno visitato le rovine dell’antica Grecia. Senza rinunciare a qualche foto insieme, che i fan aspettavano con ansia.