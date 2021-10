Coldplay, venerdì 15 ottobre in esclusiva su RTL 102.5

Un appuntamento imperdibile con la band numero uno al mondo per parlare del nuovo album “Music Of The Spheres”.

Venerdì 15 ottobre dalle 17:00 Chris Martin e Jonny Buckland, cantante e chitarrista dei Coldplay, saranno ospiti in diretta durante Password in Radiovisione su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play.

In occasione dell'uscita del nuovo, attesissimo album dei Coldplay "Music Of The Spheres", Nicoletta e Cecilia intervistano in esclusiva per RTL 102.5 i Coldplay.

I Coldplay saranno protagonisti in esclusiva su RTL 102.5 di una grande intervista venerdì 15 ottobre . La band numero uno al mondo torna con il nuovo album “Music Of The Spheres” , anticipato dai singoli Higher Power e My Universe con i coreani BTS .

Music Of The Spheres, il nuovo album dei Coldplay

Anticipato dal singolo, Higher Power (Oro in Italia, per oltre 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana) e dalla collaborazione con le superstar coreane BTS in My Universe, “Music Of The Spheres ‘ è il nono album della band inglese.

L’album, prodotto dal grande produttore svedese Max Martin, è stato annunciato dalla band su Instagram con una nota scritta a mano insieme ad un album trailer che unisce una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell’universo rappresentato sulla copertina dell’album con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.

Una particolarità dell'album è che, per la prima volta, il titolo di alcune tracce è indicato da una semplice emoji e non da vere parole.

"Ciao a tutti. Speriamo ve la passiate bene. Abbiamo un nuovo album che si chiama "Music Of The Spheres Vol.I" che uscirà il 15 ottobre 2021" - scrivevano la scorsa estate i Coldplay nel messaggio con cui annunciavano l'uscita del disco - "E' stato prodotto da Max Martin. C'è un trailer dell'album che si chiama 'Overtura' che potete vedere e ascoltare da subito. Venerdì uscirà un'altra canzone dall'album chiamata 'Coloratura' e il nuovo singolo uscirà a settembre. Grazie per averci ascoltato, averci visto dal vivo o in qualsiasi altro modo in cui siate entrati in contatto con la nostra musica".

La band guidata da Chris Martin si sta preparando alla pubblicazione di "Music Of The Spheres" condividendo le immagini di una serie di cartelloni pubblicitari apparsi in diverse parti del mondo con al loro interno spezzoni di versi dalle canzoni presenti nel disco. Tra queste anche un altro featuring annunciato, oltre a quello con i BTS, quello con la popstar Selena Gomez sulle note di 'Let Somebody Go'.