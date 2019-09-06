Commercio, a luglio volano le vendite online, +23,2%

A luglio le vendite al dettaglio hanno segnato una "contenuta" riduzione su base mensile (-0,5% in valore), dopo l'exploit di giugno, ma anno sull'anno la crescita accelera, con un rialzo del 2,6%. Lo rileva l'Istat. L'aumento più forte è quello delle vendite online, che a luglio segnano un +23,2% annuo. A confronto il rialzo dello 0,9% ottenuto delle imprese operanti su piccole superfici, come i negozi di quartiere, sembra poca cosa, ma rappresenta una discontinuità con i mesi precedenti in ribasso. Rispetto a giugno risultano in calo sia le vendite dei beni alimentari (-0,1% in valore e -0,5% in volume) che del resto (-0,7% in valore e in volume).