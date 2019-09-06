Commercio, a luglio volano le vendite online, +23,2%

06 settembre 2019, ore 12:00 , agg. alle 12:38
Il tutto mentre, stando ai dati diffusi questa mattina dall'Istat, nello stesso mese le vendite al dettaglio segnano una "contenuta" riduzione
A luglio le vendite al dettaglio hanno segnato una "contenuta" riduzione su base mensile (-0,5% in valore), dopo l'exploit di giugno, ma anno sull'anno la crescita accelera, con un rialzo del 2,6%. Lo rileva l'Istat. L'aumento più forte è quello delle vendite online, che a luglio segnano un +23,2% annuo. A confronto il rialzo dello 0,9% ottenuto delle imprese operanti su piccole superfici, come i negozi di quartiere, sembra poca cosa, ma rappresenta una discontinuità con i mesi precedenti in ribasso. Rispetto a giugno risultano in calo sia le vendite dei beni alimentari (-0,1% in valore e -0,5% in volume) che del resto (-0,7% in valore e in volume).
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Dazi, tregua fra Stati Uniti e Cina, stop parziale per 90 giorni e riduzione di 115 punti percentuali
L'incontro a Ginevra è avvenuto 2 giorni dopo che il presidente americano Trump ha presentato un accordo commerciale con il Regno Unito, il primo da quando ha imposto tariffe più o meno proibitive a tutti i Paesi. Ora riflettori puntati sul confronto con l’UE
Famiglie italiane: in dieci anni ricchezza +13,5%, la casa resta al primo posto
I dati sono contenuti nelle tabelle allegate al focus di Bankitalia "La ricchezza dei settori istituzionali in Italia", elaborati dall'Adnkronos. Balzo delle risorse destinate alle attività finanziarie (+37,4%)