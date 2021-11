Con la pandemia è cresciuto l'antisemitismo: lo rende noto l’Agenzia europea per i diritti fondamentali

La pandemia ha infuso nuova linfa vitale all’antisemitismo, fenomeno da sempre radicato nella storia, che nella modernità ha conosciuto i suoi picchi alla fine dell’Ottocento e alla metà del Novecento. A renderlo noto è l’ultimo rapporto realizzato dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) e circoscritto all’Unione europea. Secondo quanto emerge nello studio, negli ultimi due anni sarebbero emersi nuovi miti e teorie del complotto che imputano agli ebrei la diffusione del Covid-19.

IL CASO TEDESCO

Un fenomeno largamente sottostimato (e sottovalutato) nella sua profondità e diffusione: l’odio e gli attacchi sul web, infatti, hanno posto saldamente le loro radici nelle società europee. Si prenda come esempio il caso della Germania: nel 2020 ha registrato il numero più alto in Europa di crimini con movente antisemita, con un totale di 2.351. La cifra nasconde una scomoda verità: il sistema di rilevamento degli episodi di antisemitismo tedesco potrebbe essere più efficace nel Paese rispetto agli altri, falsando il risultato complessivo. I crimini d’odio non denunciati, dunque, potrebbero far salire vertiginosamente la stima al momento nota.

OLTRE CENTO CASI IN ITALIA

L’Italia si piazza al quarto posto (dopo Germania, Paesi Bassi e Francia) nella classifica dei paesi in cui questi particolari crimini sono più numerosi, con un totale di 101 episodi identificati dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti di discriminazione (Oscad), e un rilevamento basato sulle indagini condotte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri. Tra il centinaio di casi denunciati dall’Oscad, 86 rientrano nel caso di istigazione alla violenza. Negli ultimi mesi si è poi assistito a una spettacolarizzazione del fenomeno. Si prenda uno degli episodi più recenti: il 15 ottobre - il “caso” ha voluto che fosse la vigilia dell’anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma del 1943, quando le SS portarono verso i campi di concentramento e sterminio 1024 persone - Gian Marco Capitani, attivista no vax, dal palco di piazza Maggiore a Bologna definì la senatrice Liliana Segre (sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau) “una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia, che dovrebbe sparire da dove è”.