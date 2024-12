Concerto Capodanno 2025 a Roma, Mahmood si sfila: "No a censura di Tony Effe"

Nuovo colpo di scena per il Concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma. Pochi minuti fa, via social, Mahmood ha annunciato il suo passo indietro.

Dopo l'esclusione di Tony Effe, annunciato tra i cantanti che si sarebbero esibiti il 31 dicembre al Circo Massimo, si sfila il collega.

La decisione è stata presa da Mahmood per protesta contro la censura nei confronti del giovane rapper romano.

L'annuncio di Mahmood

Ecco cosa ha scritto in una Instagram Story Mahmood:

"Ho aspettato fino all'ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura, per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d'arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere censura".

Emma Marrone difende Tony Effe

In queste ore anche Emma Marrone, che con Tony Effe aveva duettato nel 2023 sulle note di Taxi sulla luna, era intervenuta sulla faccenda.

La cantante su Instagram ha scritto:

"Trovo che sia davvero un brutto gesto escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma, privando un ragazzo di esibirsi nella sua città. Non è una cattiva persona e non ha fatto male a nessuno. Ma è altrettanto un brutto gesto nei confronti della musica tutta e dell’arte in generale. Una forma di censura violenta che alle soglie del 2025 non si può tollerare e giustificare. Ti abbraccio Tony".

Tony Effe escluso, cosa è successo

Due giorni fa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva annunciato l'esclusione di Tony Effe spiegando che la sua presenza "avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti".

Quindi "abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro. Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo innanzitutto con Tony Effe".

Il primo cittadino della Capitale aveva aggiunto: "Non stiamo parlando del diritto sacrosanto di Tony Effe di esprimersi e di fare concerti a Roma, ma dell'opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell'amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di Capodanno".

Ieri Vivo Concerti e Friends&Partners, società organizzatrici del Capodanno del Comune di Roma, avevano espresso "vivo stupore e dispiacere" per l'esclusione dell'artista (che a febbraio sarà in gara al Festival di Sanremo).

Pegaso Management, il management del rapper, aveva parlato anche di "evidente danno di immagine subito dall'artista a causa di questa situazione".

Al momento per lo show del 31 dicembre resta confermata la presenza di Mara Sattei.