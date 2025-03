Consiglio dei Ministri, stralcio parziale del Salva-Roma

Lungo e Teso Consiglio dei Ministri, con rissa tra Salvini e Di Maio

Tutto in una notte, in un consiglio dei ministri. Prima la rissa sfiorata tra Salvini e Di Maio, poi lo stralcio parziale del cosiddetto "Salvaroma". "I debiti restano alla Raggi e non saranno pagati da tutti gli italiani, la Lega è soddisfatta" ha detto il vicepremier del carroccio, "È il primo passo, il Parlamento migliorerà il provvedimento" hanno commentato i 5 stelle. Ma è stata la notte più lunga per il governo gialloverde, il cdm è cominciato in ritardo e senza buona parte della pattuglia dei pentastellati a partire da Di Maio impegnato in tv. Da qui la fuga in avanti di Salvini che ha annunciato lo stralcio del salvaroma, concordato con i presenti alla riunione, poi smentito dai grillini e attirando su di se' l'ira del premier Conte che gli avrebbe detto "Non ti permettere più, non siamo i tuoi passacarte". Salvini, infine, non ha mollato neanche su Siri, tra i suoi fedelissimi è indagato per corruzione e Di Maio è tornato a chiedere le sue dimissioni da sottosegretario.

