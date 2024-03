Test psico-attitudinali ai futuri magistrati: clima teso tra governo e toghe che minacciano uno sciopero

Si fa teso il clima tra governo e magistratura, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri all’introduzione dei test psico-attitudinali da somministrare ai futuri magistrati. Il presidente dell’ Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia parla di un atteggiamento arbitrario, di un tentativo di controllo delle personalità e non esclude uno sciopero della categoria. "La dispensa per infermità anche psichica esiste nel nostro ordinamento da tempo immemorabile, da una legge del '46", ha spiegato in un'intervista, Santalucia, "Se ci sono casi di squilibrio patologico si interviene, ma il ministro della Giustizia ha già un potere di vigilanza e ha gli strumenti per intervenire in questi casi. Se poi si vuole controllare altro che non sia la patologia psicologica, ma il modo di essere, l'espressione di una personalità che non piace, questo è arbitrio". Su un eventuale sciopero, Santalucia ha dichiarato che c'è tempo: "E' una legge che entrerà in vigore dal 2026. Abbiamo tutto il tempo per convincere che questa legge così non serve a niente, decideremo nel comitato direttivo centrale", ha spiegato.





"Test anche per chi ha responsabilità di governo", secondo Nicola Gratteri





Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri è intervenuto con una provocazione nel dibattito, "I test psicoattitudinali? Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica". Poi ha aggiunto che, insieme ai test psicoattitudinali, coloro che rivestono ruoli di governo dovrebbero essere sottoposti a narco- test ed alcol-test, perché ha spiegato, "chi è sotto effetto di droga non solo può fare ragionamenti alterati ma è anche ricattabile".