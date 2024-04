Delitto Aosta: il presunto omicida fermato a Lione era già stato denunciato per violenze dalla 22enne francese

Dopo l'arresto avvenuto ieri sera, a Lione, Teima Sohaib, 21enne, nato in Italia e di origini egiziane, sospettato dell'omicidio di una ventiduenne francese in Valle d'Aosta, oggi compare davanti alla procura di Grenoble a seguito di un mandato d'arresto emesso da un giudice per violazione del controllo giudiziario, una misura cautelare che era stata emessa il 13 gennaio, in attesa della comparizione, fissata per il 3 maggio davanti al tribunale penale di Grenoble per rispondere di violenza domestica e di minacce contro la sua compagna .

Vittima identificata dai genitori

Auriane Nathalie Laisne aveva 22 anni e viveva a Saint-Priest, cittadina dell'area metropolitana di Lione. A identificarla ufficialmente, i genitori, arrivati dalla Francia. Il presunto omicida Teima Soahib era stato visto, stando ad alcune testimonianze, assieme alla vittima, nei giorni precedenti al delitto, nella zona di La Salle, nei pressi del villaggio abbandonato di Equilivaz dove si trova l'ex chiesetta in cui è stato trovato il corpo della ragazza. Il decesso è stato causato da un'emorragia conseguente a un fendente. Sohaib vive da tempo in Francia, non si sa se si fosse trasferito con la famiglia di origine oppure da solo