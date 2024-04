Strage Suviana: recuperato anche il corpo dell'ultimo disperso, sette i morti e cinque feriti, 4 ancora ricoverati

Ultimo disperso ritrovato senza vita

E’ di Vincenzo Garzillo, 68 anni, napoletano il settimo e ultimo corpo recuperato dai soccorritori che hanno lavorato senza sosta per cercare di ritrovare in vita i quattro dispersi dopo l’esplosione di martedì scorso nella centrale di Bargi sul lago di Suviana. Una tragedia del lavoro che è costata la vita a sette persone e che ha causato il ferimento di altre cinque. E mentre per le famiglie dei lavoratori morti è l’ora del dolore, è già il tempo delle indagini per appurare esattamente come e perché si sia verificato l’incendio e l’esplosione. La procura di Bologna vuole accertare la regolarità "della catena di appalti e subappalti", oltre a verificare il "rispetto della normativa in materia di documento di valutazione dei rischi". Saranno sentiti i superstiti e i dirigenti Enel. Inoltre, appena sarà possibile, sarà fatto un sopralluogo all’impianto.