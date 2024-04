Il Vaticano pubblica Dignitas Infinita: no alla maternità surrogata, la violenza sulle donne è scandalo globale

Cinque anni di lavoro sono stati necessari per arrivare alla dichiarazione “Dignitas Infinita”, messa a punto dall'ex santo Uffizio, oggi dicastero per la Dottrina della Fede. I temi su cui la Santa Sede esprime il proprio punto di vista, sono quelli centrali del dibattito etico e includono il magistero papale dell'ultimo decennio: dalla guerra alla povertà, dalla violenza contro i migranti a quella sulle donne, dall'aborto alla maternità surrogata all'eutanasia, dalla teoria del gender alla violenza digitale.

Le violenze contro le donne sono uno scandalo globale

"Se nelle parole si riconosce l'uguale dignità della donna, in alcuni Paesi le diseguaglianze tra donne e uomini sono gravissime ed anche nei Paesi maggiormente sviluppati e democratici la realtà sociale concreta testimonia il fatto che spesso non si riconosce alle donne la stessa dignità degli uomini. In nome del rispetto della persona, non possiamo altresì non denunciare la diffusa cultura edonistica e mercantile che promuove il sistematico sfruttamento della sessualità, inducendo anche ragazze in giovanissima età a cadere nei circuiti della corruzione e a prestarsi alla mercificazione del loro corpo”. Questa la condanna espressa dal Vaticano della violenza sulle donne che sottolinea come, "in questo orizzonte di violenza contro le donne, non si condannerà mai a sufficienza il fenomeno del femminicidio".