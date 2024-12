Conte batte Grillo, 80% di sì all'abolizione del Garante. L'ex fondatore saluta e se ne va come nel Truman Show

Un addio nel suo stile. Beppe Grillo saluta e se ne va come nel Truman Show “Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte” le sue parole dopo che la base dei 5 stelle ha votato e cancellato la figura del garante. Un messaggio a corredo della foto in cui Grillo è raffigurato in cielo, in cima a delle scale, con le braccia aperte e una porta spalancata alle sue spalle. A vincere di nuovo è ancora Giuseppe Conte, alla votazione bis sulle modifiche dello statuto -che includono come detto il benservito al fondatore – hanno partecipato 4mila iscritti in più della volta precedente e il quorum è passato dal 61 al 65% “Questa è l'onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero. Ora si volta pagina” ha rivendicato il leader Conte che ha dato a tutti un appuntamento social preciso, oggi alle 16 ho cose molto importanti da dirvi, le parole di Conte.

IL NODO DEL SIMBOLO

Se di fatto la votazione ha consegnato le chiavi del Movimento 5 Stelle, saldamente, nelle mani di Giuseppe Conte resta aperta la questione del simbolo. Secondo l'ex premier la questione è chiusa: il logo appartiene agli iscritti. Ma Beppe Grillo potrebbe anche voler ricorrere alle vie legali, come adombrato nelle scorse settimane, innescando una battaglia che porterebbe il caso davanti a un giudice.