COPPA DAVIS, L’ITALIA BATTE ANCHE L’OLANDA ED CHIUDE AL PRIMO POSTO DEL GIRONE

L’Italia ha battuto anche l’Olanda. In questa settimana bolognese di coppa Davis, gli azzurri hanno vinto tre sfide su tre. Quindi si sono qualificati da primi nel girone per la finale a otto che si disputerà a novembre a Malaga. Le vittorie nei singolari di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli hanno esaltato il pubblico, ininfluente la sconfitta subita in tarda serata da Vavassori e Bolelli nel doppio. Grazie a questo punticino l’Olanda si qualifica come seconda, davvero per il rotto della cuffia, beffando il Brasile.





BERRETTINI C’E’

E’ tornato in azzurro e ha fatto il suo dovere alla grande: Matteo Berrettini non sarà più quello che tre anni fa è arrivato in finale a Wimbledon; ma in questa settimana in coppa Davis ha vinto tre incontri su tre. Anche oggi contro l’olandese Botic Van De Zandshulp, il tennista romano è partito piano, ci ha messo un po’ a carburare. Poi però ha piazzato la rimonta vincente: dopo aver perso il primo set 3-6, dopo aver superato qualche momento di difficoltà all’inizio del secondo, Matteo ha chiuso in crescendoe si è imposto con un doppio 6-4.





IL SIGILLO DI COBOLLI

Flavio Cobolli ha dato prova di maturità e nervi saldi. Non è stato un match facile quello contro Tallon Griekspoor. I primi due set sono stati equilibratissimi. Il primo l’ha vinto l’italiano al tie break: 7-6. Nel secondo si è imposto l’olandese, bravo a sfruttare l’unica palla break in due set ed allungare per il 6-4. Un po’ più mossa, ma nemmeno troppo, la terza partita. Il giovane romano ha sventato un paio di palle break dell’olandese, poi al momento giusto ha strappato il servizio all’avversario e si è involato verso la vittoria: 6-3.





DOPPIO, SCONFITTA INDOLORE

Vavassori e Bolelli sono scesi in campo in serata, quando ormai tutti erano un po’ stanchi. L’Italia a quel punto aveva già ottenuto vittoria e primo posto nel girone, qualche motivazione è forse venuta meno. Come è capitato nei giorni precedenti, la sfida del doppio è corsa via sul filo dell’equilibrio. La coppia olandese Koolhof- Van De Zandshulp ha conquistato il primo set al tie break, 7-6, e nel secondo si è imposta con un break nell’ultimo game, punteggio 7-5. Sulla coppa Davis a Bologna cala il sipario, appuntamento a Malaga.