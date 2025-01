Coppa del Mondo di Sci, magica doppietta italiana a Garmisch, vince Brignone, seconda Goggia

BRIGNONE VINCE IN GERMANIA

Federica Brignone firma un’altra impresa straordinaria in Coppa del Mondo, vincendo una discesa libera incredibile sulla Kandahar di Garmisch. È la stessa pista dove 16 anni fa affrontò la sua prima gara di velocità. Con il tempo di 1:35.83, la valdostana ha trionfato per un solo centesimo su Sofia Goggia e con 19 centesimi di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter, che ha chiuso terza. Per Brignone si tratta del quinto successo stagionale e del 32° in carriera, un risultato che le consente di allungare nella classifica generale con un vantaggio di 105 punti su Camille Rast, oltre a consolidare la leadership nella classifica di discesa con 29 punti di margine su Goggia. La gara è stata segnata da una lunga interruzione dovuta alla caduta di Nina Ortlieb, finita violentemente nelle reti.

SECONDO POSTO PER SOFIA GOGGIA

Per Goggia, invece, è il podio numero 59 in carriera, il 37° in discesa e il quinto di questa stagione. Curiosamente, non è la prima volta che le due azzurre si trovano separate da un solo centesimo: un episodio simile risale al superG di St. Moritz del dicembre 2019, quando Goggia ebbe la meglio su Brignone. Sulla Kandahar, però, Brignone ha saputo sfruttare al meglio il tratto superiore, dimostrando una grande capacità di interpretazione nella fase di scorrevolezza, chiave della sua vittoria. Goggia, dal canto suo, ha sofferto una dislocazione alla spalla destra nel tratto finale, che le ha impedito di mantenere una posizione aerodinamica ottimale.