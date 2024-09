Coppa Italia, da oggi a giovedì i sedicesimi di finale: in campo anche il Napoli di Conte Photo Credit: agenziafotogramma.it

Ecco tutte le partite in programma in questa settimana, in attesa dell'Europa League

Da oggi riparte la Coppa Italia di calcio, con i sedicesimi di finale. Otto match concentrati in tre giorni. Si tratta di sfide a eliminazione diretta. Chi vince passa agli ottavi di finale, che si giocheranno a dicembre. Coppa Italia: i sedicesimi di finale Oggi alle 16.00 sarà la volta di Lecce-Sassuolo, mentre alle 18.30 andrà in scena Cagliari-Cremonese. In serata la sfida la capolista della Serie A Torino e l'Empoli che sta facendo molto bene in campionato, dove ha raccolto già nove punti. Domani, mercoledì 25 settembre, il programma di Coppa Italia sarà aperto da Pisa-Cesena alle ore 16.00. Alle 18.30 ecco Udinese-Salernitana. In serata l'atteso derby della Lanterna Genoa-Sampdoria. Le due società proprio ieri hanno annunciato la nascita di Genova Stadium S.r.l., società composta pariteticamente dai due club che avrà l'obiettivo di formulare l'offerta per l'acquisto dello Stadio Luigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione". Giovedì 26 settembre si concluderà la tre giorni di Coppa Italia. Alle 18.30 toccherà a Monza-Brescia, mentre in serata, con calcio di inizio alle ore 21.00, scenderà in campo il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri affronteranno il Palermo, che in Serie B dopo sei turni è al dodicesimo posto. Gli incroci degli ottavi di finale La vincente tra Torino ed Empoli affronterà agli ottavi la Fiorentina. Il Milan sarà l'avversario di chi avrà la meglio oggi tra Lecce e Sassuolo, mentre la Juventus attende una tra Cagliari e Cremonese. L'Atalanta è la big attesa da una tra Pisa e Cesena, mentre la vincente di Udinese-Salernitana affronterà l'Inter campione d'Italia. Una tra Genoa e Sampdoria incrocerà la Roma di Ivan Juric. Monza-Brescia troveranno sulla loro strada il Bologna di Vincenzo Italiano, mentre la vincente tra Napoli e Palermo sfiderà agli ottavi di finale la Lazio. Il recupero di Serie A e l'Europa League Stasera è in programma il recupero di Atalanta-Como, il posticipo della quinta giornata di Serie A. Nel corso di questa settimana tornerà anche l'Europa League, che vedrà impegnate due italiane: la Roma affronterà in casa l'Atletico Bilbao, mentre la Lazio sfiderà in trasferta la Dinamo Kiev.

