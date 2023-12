Coppa Italia: Fiorentina di rigore ai quarti, Parma eliminato

La Fiorentina batte a fatica e in rimonta il Parma per 6-3, con il rigore decisivo realizzato da Beltran, e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia dove affronterà la vincente tra Inter e Bologna.

IL MATCH

È subito la Fiorentina che cerca di fare la partita facendo girare la palla nella metà campo del Parma e provando a insidiare la retroguardia ducale soprattutto sulle corsie esterne. Ma sono soprattutto gli ospiti, con le incursioni centrali di Benedyczak e Bonny, a essere più pericolosi. E in un'azione di contropiede, con Mihaila al 17' il Parma va vicino al gol ma il giocatore gialloblù si allunga la palla e facilità l'intervento del portiere Christensen che riesce a deviare il pallone. Il gol, però, è solo questione di minuti: al 21' ancora azione in velocità del Parma che porta prima Benedyczak al tiro, ma trova la respinta di Christensen, poi la sfera arriva sui piedi di Bonny che a due passi dalla porta viola centra il palo e sulla palla in uscita dall'area arriva il gran gol di Bernabè. Palla al centro e si aspetta la reazione della Fiorentina, invece un minuto dopo arriva il raddoppio del Parma: palla recuperata a centrocampo, azione ancora una volta in velocità e pallone dentro l'area piccola che arriva a Bonny che con un tocco morbido batte Christensen sul secondo palo. La Fiorentina prova a reagire: se arriva con abbastanza facilità davanti alla difesa del Parma poi però perde idee e incisività. Ed il Parma, al 39', va vicinissimo al terzo gol: calcio d'angolo dalla destra, la palla attraversa tutta l'area piccola dove arriva Circati che tira a colpo sicuro, ma trova la pronta respinta di Christensen. I tifosi viola iniziano a fischiare. A inizio secondo tempo Vincenzo Italiano gioca le carte Biraghi, Ranieri, Infatino e Arthur, al posto di Parisi, Mandragora, Mina e Brekalo. I viola si buttano a capofitto nella metà campo del Parma e al 2' Barak ha la palla del 1-2 ma il suo tiro da appena dentro l'area risulta debole e impreciso. Anche per Pecchia (8') è il momento dei primi cambi e richiama in panchina Bonny e Hainaut per Estevez e Del Prato.