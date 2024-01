Coppa Italia, la Juventus batte il Frosinone e vola in semifinale

JUVENTUS VS FROSINONE

La Juventus vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri annienta il Frosinone 4 a 0 grazie alla tripletta di Milik e al goal del diciottenne Yildiz. Partita dominata dai Bianconeri che già dal primo tempo mettono le cose in chiaro con la doppietta di Milik, prima su calcio di rigore e poi su assist dello statunitense McKennie, con l'attaccante polacco che supera Cerofolini. Nel secondo tempo il copione non cambia, la difesa ciociara commette un errore in avvio di ripresa, Locatelli ne approfitta e serve Milik che realizza la tripletta. A chiudere il poker juventino ci pensa il giovane Yildiz, servito sempre da Mckennie, che tira al volo in area e chiude i giochi. Le semifinali di Coppa Italia si disputeranno il 3 e il 24 aprile e saranno andata e ritorno. La Juventus affronterà la Lazio di Sarri, l'altra semifinale sarà tra Fiorentina e Atalanta.





MILAN VS ATALANTA

Nel derby lombardo è la squadra di Gasperini ad avere la meglio sui Rossoneri di Pioli e a strappare il pass per la semifinale di coppa di lega. Nel primo tempo il Milan parte bene con Musah che si fa vedere dalle parti di Carnesecchi. Verso la fine del primo tempo la partita si anima: prima Leao porta in vantaggio i Rossoneri, poi, nei minuti di recupero, la Dea pareggia i conti con Koopmeiners. Nel secondo tempo viene fischiato un calcio di rigore per gli Orobici realizzato sempre da Koopmeiners che fa doppietta. Il Milan prova a ribaltare il risultato in tutti i modi ma senza riuscire a trovare il goal del pareggio. Finisce 2 a 1 per l'Atalanta a San Siro con la Dea che vola in semifinale di Coppa Italia.