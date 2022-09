Corazzieri, salve di cannone e drappi rossi. Tutti i passaggi di rito del giuramento del Mattarella bis

La liturgia del giorno di insediamento del presidente della Repubblica, giovedì prossimo 3 febbraio alle 15.30, è scandita da riti e passaggi antichi. La particolare cerimonia ha inizio con la partenza del presidente eletto dalla sua residenza insieme al segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi nominato a fine dicembre 2021, e il suo arrivo a Montecitorio, a scandire il tragitto la campana di Montecitorio. Il capo dello Stato entra in Aula, ornata con 21 bandiere e drappi rossi, per il giuramento di fronte al Parlamento riunito in seduta comune, ai delegati regionali e ai componenti del governo, a cui rivolge un discorso che viene considerato indicativo delle linee guida a cui intende ispirare il suo settennato.

IL GIURAMENTO E LE SALVE DI CANNONE

E’ l'onore riservato ai capi di Stato, nel momento in cui Sergio Mattarella pronuncerà la formula di rito “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione” il cannone del Gianicolo sparerà 21 salve e la campana di Montecitorio è pronta a dare il bentornato a Mattarella. Il presidente poi prende la parola dinanzi al Parlamento, ai delegati regionali che lo hanno rieletto e al governo Draghi.

DA MONTECITORIO A PIAZZA VENEZIA

Quando esce da Montecitorio, da presidente nella pienezza dei poteri, a rendere gli onori sono i Corazzieri, Guardie del presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato ascolta l'Inno di Mameli in Piazza Montecitorio, passa in rassegna il reparto d'onore schierato con bandiera e banda. Poi sale sulla Lancia Flaminia 355 decappottabile con il presidente del Consiglio ed il segretario generale del Quirinale per andare a rendere onore all'Altare della Patria. Un momento questo anche di incontro, seppur a distanza, con i cittadini che seguono il corteo presidenziale dai marciapiedi della centralissima Via del Corso.