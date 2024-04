Manifestazioni pro Palestina, continuano le tensioni degli studenti nelle università

IL SIT IN A PIAZZALE CLODIO

Dopo gli scontri avvenuti alla Sapienza di Roma nella giornata di ieri, in mattinata si è svolto un sit-in davanti al tribunale di Roma, in Piazzale Clodio, con la partecipazione di alcune decine di studenti per solidarietà ai due giovani arrestati durante le proteste. Il 29enne e la 27enne, fermati ieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, affronteranno un'udienza per direttissima. Gli studenti presenti hanno definito gli arresti una "iniziativa gravissima", ribadendo la loro richiesta di interrompere gli accordi tra Italia e Israele. Un portavoce di uno dei collettivi ha dichiarato: "Riteniamo questi arresti inaccettabili e siamo qui per mostrare solidarietà ai nostri amici. Gli scontri di ieri sono stati violenti e immotivati, noi protestavamo pacificamente". Ieri, un gruppo di circa 300 manifestanti ha cercato di irrompere nel Rettorato dell'Università La Sapienza durante una riunione del Senato Accademico, ma è stato bloccato dalla polizia. Successivamente, i manifestanti hanno tentato di entrare nel commissariato, durante il quale un dirigente è rimasto ferito, ma sono stati fermati una 27enne e un 29enne con l'accusa di lesioni. Piena condanna da parte della Premier Meloni, che ha affermato che quanto accaduto alla Sapienza non è manifestare "ma delinquere". La Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine.