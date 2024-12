Corea del Sud, aereo di linea si schianta all'atterraggio. Almeno 176 i morti

Disastro aereo questa mattina in Corea del Sud. Il volo JJA-2216 della Jeju Air era partito da Bangkok con a bordo 181 persone, tra cui sei membri dell’equipaggio. L’arrivo alle 9 ora locale, all’aeroporto di Muan, dove però, in fase di atterraggio, si è schiantato. Un impatto contro il muro di recinzione, poi l’esplosione, con il velivolo avvolto dalle fiamme, quasi completamente carbonizzato. Il bilancio, ancora provvisorio, è di 176 morti. Ma i soccorritori temono che possa aggravarsi ancora. Sono due invece i sopravvissuti, un passeggero e un assistente di volo. Sono stati estratti vivi dai rottami e portati in ospedale.





LE OPERAZIONI DI SOCCORSO



L'IPOTESI BIRD STRIKE Si indaga sulle cause della strage. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del bird strike, combinato a condizioni meterologiche avverse: l'aereo avrebbe cioè impattato con uno stormo di uccelli, con la conseguente rottura del carrello, che non si è aperto. Diversi testimoni, che si trovavano a terra, avrebbero riferito di aver visto delle fiamme provenire da una delle turbine e di aver sentito diversi scoppi. "Dobbiamo attendere l'indagine ufficiale ma indipendentemente dalla causa del disastro, mi assumo la piena responsabilità" ha detto Kim E-Bae, direttore esecutivo di Jeju Air, una delle più grandi compagnie aeree low cost della Corea del Sud, fondata nel 2005 e che con oggi registra il primo incidente mortale nella sua storia. Intanto tutti gli altri voli da e per Muan sono stati cancellati.

Le operazioni per recuperare i corpi vanno avanti, anche se con difficoltà. Le immagini trasmesse dai canali sudcoreani mostrano la calca dei veicoli dei servizi di emergenza e decine di vigili del fuoco che lavorano attorno a quel che resta dell'aereo, un Boeing 737-800. Il presidente sudcoreano ad interim Choi Sang-mok ha convocato una riunione d’emergenza e ha immediatamente raggiunto Muan.ha detto, assicurando che il governo