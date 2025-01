Corea del Sud, fallito il tentativo di arresto dell’ex presidente Yoon

Ore di grande confusione in Corea del Sud. A un mese dal tentativo di imposizione della legge marziale da parte del presidente (poi deposto) Yoon Suk-yeol, la polizia ha provato a eseguire il mandato di arresto emesso dal tribunale di Seul per le accuse di insurrezione e tradimento, senza però riuscirci. A opporsi il servizio di sicurezza presidenziale che non ha consentito agli agenti di entrare nella residenza, invocando norme sulla privacy. Nel Paese, intanto, cresce l’attesa per la sentenza della Corte Costituzionale che, nelle prossime settimane, potrebbe deporre Yoon definitivamente dal suo ruolo.





Lo stallo

Il presidente deposto Yoon Suk-yeol si trova trincerato nella propria abitazione, dopo che il ministero della Giustizia ha avviato un processo accusandolo di insurrezione e tradimento. L’ufficio di indagine sulla corruzione per alti funzionati (Cio) oggi avrebbe dovuto procedere con la perquisizione della residenza, ma il capo del servizio di sicurezza personale, Park Chong-jun, ha negato l’ingresso alla polizia. Da quel momento è stata intrapresa una lunga trattativa, resa ancora più complessa dalla presenza di migliaia di sostenitori dell’ex presidente radunati vicino all’abitazione (molti dei quali portati via di peso dagli agenti).

Alla fine la polizia ha dovuto desistere. "Per quanto riguarda l'esecuzione del mandato di arresto oggi, è stato determinato che è materialmente impossibile a causa della continua impasse - ha reso noto l'Ufficio investigativo sulla corruzione in un comunicato - Le preoccupazioni per la sicurezza del personale sul posto hanno portato alla decisione di fermare l'esecuzione".

Il Cio avrà tempo fino a lunedì per tentare nuovamente di eseguire il mandato. Dalla Procura fanno sapere che chiunque agirà per ostacolare il fermo potrà essere a sua volta accusato di resistenza a pubblici ufficiali.